Стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала зробити своїм дітям на балконі Букінгемського палацу (фото)

Читачка по губах розшифрувала інструкцію з трьох слів Кейт Міддлтон принцесі Шарлотті та принцу Луї, коли ті відвідали святкування з нагоди 80-го Дня перемоги в Європі.

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Про це пише Hello Magazine.

Спостерігаючи за авіацією, що пролітала над Букінгемським палацом, принцеса Уельська дала одну вказівку для спадкоємців.

"Очі в небо", – сказала вона, щоб її діти не пропустили захопливий момент.

Нікола Гіклінг, яка читає по губах, розповідає виданню, що після пояснення того, що мало статися, вона спрямувала "очі своїх дітей в небо".

За словами Ніколи, Кейт Міддлтон сказала Луї: "Коли пройде політ, ви побачите, як він димить синім, білим та червоним". Луї захоплено додав: "Подивіться на задній/чорний, у них багато баків", – вказуючи на літак.

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Принц Луї знову в центрі уваги

В один момент маленький принц змахнув пилок з військової форми свого батька Вільяма, щоб той виглядав ошатно на параді.

Принц Вільям одягнув форму Королівських ВПС, коли приєднався до свого батька, короля Чарльза, мачухи королеви Камілли та інших членів королівської родини, які спостерігали за військовим парадом з Меморіалу королеви Вікторії біля Букінгемського палацу.

Парад є частиною святкування Дня перемоги в Європі, який офіційно відзначається 8 травня і знаменує 80-річчя закінчення Другої світової війни.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Луї та Джордж

Ще в один момент принц Луї наслідував свого старшого брата Джорджа, коли ті сиділи в першому ряду Меморіалу королеви Вікторії. В якийсь момент маленький принц повторив те, як його брат поправляв волосся, а потім перебільшено пригладжував своє.

Принц Джордж, принц Луї та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, наприкінці квітня королівська родина відзначила сьомий день народження маленького Луї, опублікувавши портрет, на якому принц сяяв "беззубою" посмішкою.

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