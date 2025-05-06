Знову в справі: семирічний принц Луї насмішив публіку (відео)

Маленький принц Луї не втрачає своєї експресивності навіть після сьомого дня народження. Син майбутнього короля Великої Британії допоміг батьку Вільяму поправити форму, а старшого брата Джорджа кумедно перекривляв.

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Про це повідомляє BBC.

Принц Луї

Принц Вільям і Кейт Міддлтон напередодні разом зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, приєдналися до королівської родини Великої Британії, щоб відзначити 80-ту річницю Дня перемоги в Європі.

Семирічний Луї допоміг своєму батькові Вільяму виглядати ошатно на параді, поправивши його форму. А коли принц Джордж струсив головою, аби поправити зачіску, Луї його кумедно почав перекривляти.

Принц Луї

Маленька Шарлотта в цей день була одягнена в синю сукню-пальто, а Джордж і Луї – у сині ділові костюми. Їхня мама, Кейт Міддлтон, обрала для появи бордову сукню-пальто з елегантним капелюшком. А принц Вільям одягнув військову форму.

Хто такий принц Луї

Принц Луї Артур Чарльз Уельський — наймолодший син принца Вільяма та Кетрін, принцеси Уельської. Онук короля Великої Британії Чарльза ІІІ народився 23 квітня 2018 року в лікарні Святої Марії в Лондоні. Семирічний принц є четвертим у черзі на британський престол після свого батька, старшого брата принца Джорджа та сестри принцеси Шарлотти.

Син принца та принцеси Уельських відомий своєю енергійністю та веселою вдачею. Яскраві емоції Луї та кумедні гримаси під час публічних подій ставали предметом обговорення в ЗМІ та соціальних мережах.

Нагадаємо, наприкінці квітня монарша родина відзначила день народження маленького Луї, опублікувавши портрет, на якому він сяяв "беззубою" посмішкою, а також підпис: "Вітаємо принца Луї з його 7-м днем ​​народження!"

Також Фокус писав про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон "гостро усвідомлюють" проблеми, з якими зіткнуться їхні діти, принцеса Шарлотта і принц Луї, зростаючи разом з Джорджем.