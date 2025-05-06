Снова в деле: семилетний принц Луи насмешил публику (видео)

Маленький принц Луи не теряет своей экспрессивности даже после седьмого дня рождения. Сын будущего короля Великобритании помог отцу Уильяму поправить форму, а старшего брата Джорджа забавно перекривлял.

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Об этом сообщает BBC.

Принц Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне вместе со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, присоединились к королевской семье Великобритании, чтобы отметить 80-ю годовщину Дня победы в Европе.

Семилетний Луи помог своему отцу Уильяму выглядеть нарядно на параде, поправив его форму. А когда принц Джордж встряхнул головой, чтобы поправить прическу, Луи его забавно начал перекривлять.

Принц Луи

Маленькая Шарлотта в этот день была одета в синее платье-пальто, а Джордж и Луи — в синие деловые костюмы. Их мама, Кейт Миддлтон, выбрала для появления бордовое платье-пальто с элегантной шляпкой. А принц Уильям надел военную форму.

Кто такой принц Луи

Принц Луи Артур Чарльз Уэльский — самый младший сын принца Уильяма и Кэтрин, принцессы Уэльской. Внук короля Великобритании Чарльза III родился 23 апреля 2018 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Семилетний принц является четвертым в очереди на британский престол после своего отца, старшего брата принца Джорджа и сестры принцессы Шарлотты.

Сын принца и принцессы Уэльских известен своей энергичностью и веселым нравом. Яркие эмоции Луи и забавные гримасы во время публичных событий становились предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Напомним, в конце апреля монаршая семья отметила день рождения маленького Луи, опубликовав портрет, на котором он сиял "беззубой" улыбкой, а также подпись: "Поздравляем принца Луи с его 7-м днем рождения!"

Также Фокус писал о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон "остро осознают" проблемы, с которыми столкнутся их дети, принцесса Шарлотта и принц Луи, вырастая вместе с Джорджем.