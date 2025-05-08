Стало известно, что Кейт Миддлтон сказала сделать своим детям на балконе Букингемского дворца (фото)
Читательница по губам расшифровала инструкцию из трех слов Кейт Миддлтон принцессе Шарлотте и принцу Луи, когда те посетили празднование по случаю 80-го Дня победы в Европе.
Об этом пишет Hello Magazine.
Наблюдая за авиацией, пролетавшей над Букингемским дворцом, принцесса Уэльская дала одно указание для наследников.
"Глаза в небо", — сказала она, чтобы ее дети не пропустили захватывающий момент.
Никола Хиклинг, которая читает по губам, рассказывает изданию, что после объяснения того, что должно было произойти, она устремила "глаза своих детей в небо".
По словам Николы, Кейт Миддлтон сказала Луи: "Когда пройдет полет, вы увидите, как он дымит синим, белым и красным". Луи восторженно добавил: "Посмотрите на задний/черный, у них много баков", — указывая на самолет.
Принц Луи снова в центре внимания
В один момент маленький принц смахнул пыльцу с военной формы своего отца Уильяма, чтобы тот выглядел нарядно на параде.
Принц Уильям надел форму Королевских ВВС, когда присоединился к своему отцу, королю Чарльзу, мачехе королевы Камилле и другим членам королевской семьи, которые наблюдали за военным парадом из Мемориала королевы Виктории возле Букингемского дворца.
Парад является частью празднования Дня победы в Европе, который официально отмечается 8 мая и знаменует 80-летие окончания Второй мировой войны.
Луи и Джордж
Еще в один момент принц Луи подражал своему старшему брату Джорджу, когда те сидели в первом ряду Мемориала королевы Виктории. В какой-то момент маленький принц повторил то, как его брат поправлял волосы, а затем преувеличенно приглаживал свои.
Напомним, в конце апреля королевская семья отметила седьмой день рождения маленького Луи, опубликовав портрет, на котором принц сиял "беззубой" улыбкой.
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