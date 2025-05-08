Стало известно, что Кейт Миддлтон сказала сделать своим детям на балконе Букингемского дворца (фото)

Читательница по губам расшифровала инструкцию из трех слов Кейт Миддлтон принцессе Шарлотте и принцу Луи, когда те посетили празднование по случаю 80-го Дня победы в Европе.

Related video

Об этом пишет Hello Magazine.

Наблюдая за авиацией, пролетавшей над Букингемским дворцом, принцесса Уэльская дала одно указание для наследников.

"Глаза в небо", — сказала она, чтобы ее дети не пропустили захватывающий момент.

Никола Хиклинг, которая читает по губам, рассказывает изданию, что после объяснения того, что должно было произойти, она устремила "глаза своих детей в небо".

По словам Николы, Кейт Миддлтон сказала Луи: "Когда пройдет полет, вы увидите, как он дымит синим, белым и красным". Луи восторженно добавил: "Посмотрите на задний/черный, у них много баков", — указывая на самолет.

Королевская семья Великобритании отметила День победы

Принц Луи снова в центре внимания

В один момент маленький принц смахнул пыльцу с военной формы своего отца Уильяма, чтобы тот выглядел нарядно на параде.

Принц Уильям надел форму Королевских ВВС, когда присоединился к своему отцу, королю Чарльзу, мачехе королевы Камилле и другим членам королевской семьи, которые наблюдали за военным парадом из Мемориала королевы Виктории возле Букингемского дворца.

Парад является частью празднования Дня победы в Европе, который официально отмечается 8 мая и знаменует 80-летие окончания Второй мировой войны.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Луи и Джордж

Еще в один момент принц Луи подражал своему старшему брату Джорджу, когда те сидели в первом ряду Мемориала королевы Виктории. В какой-то момент маленький принц повторил то, как его брат поправлял волосы, а затем преувеличенно приглаживал свои.

Принц Джордж, принц Луи и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, в конце апреля королевская семья отметила седьмой день рождения маленького Луи, опубликовав портрет, на котором принц сиял "беззубой" улыбкой.

Также Фокус писал о новом фото сына принца Гарри и Меган Маркл. Маленькому Арчи исполнилось шесть лет.