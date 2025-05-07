Меган Маркл показала новое фото сына в день его рождения

Принцу Арчи, старшему сыну принца Гарри и Меган Маркл, исполнилось шесть лет, и по этому случаю его мать у себя в соцсети опубликовала новое фото ребенка.

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Снимок появился в Instagram Меган накануне, в день рождения наследника герцога Сассекского.

На фото мальчик, сфотографированный со спины, стоит на балконе и наблюдает за закатом солнца на фоне океана. Он стоит так, солнце создает золотой нимб вокруг его головы.

"Наш сын. Наше солнце. С 6-м днем ​​рождения Арчи! Спасибо за всю любовь, молитвы и теплые пожелания для нашего милого мальчика. Ему шесть! Куда ушло время?", – говорится в подписи.

Арчи – первенец Гарри и Меган. Он родился 6 мая 2019 года в Лондоне. Его полное имя – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Арчи – сокращенная форма имени Арчибальд, означающего "истинный", "смелый" и "храбрый". Имя Харрисон восходит к Средним векам как патроним для "сына Генри" или "сына Гарри" и интерпретируется как дань уважения принцу Гарри.

Мальчик унаследовал от своего отца ярко-рыжие волосы.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские объявили о решении отказаться от своих королевских ролей и в конечном итоге поселиться в Калифорнии (США), родном штате Меган Маркл.

В июне 2021 года у пары родилась дочь, принцесса Лилибет, которой сейчас 3 года. Пара приняла королевские титулы для своих детей после крещения Лилибет в марте 2023 года. Когда король Чарльз взошел на престол в сентябре 2022 года, Арчи и Лилибет были предоставлены титулы принца и принцессы как внукам суверена. По последней информации, принц Уильям, когда станет королем, намерен лишить брата и невестку их титулов.

"Титул детей был правом рождения с тех пор, как их дедушка стал монархом. Этот вопрос уже давно урегулирован по согласованию с Букингемским дворцом", – заявил СМИ представитель Сассексов.

На выходных Меган опубликовала новую фотографию принца Гарри, Арчи и Лили, гуляющих вместе в саду их дома в Монтесито.

Снимок появился после того, как герцог Сассекский дал интервью BBC, проиграв апелляцию о восстановлении финансируемой государством безопасности, которой, по его словам, его семью несправедливо лишили, когда он и Меган отошли от своих королевских обязанностей.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри не в восторге от того, что Меган Маркл публикует снимки их детей для продвижения своих проектов.