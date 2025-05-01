Меган Маркл публично использует своих детей, в отличие от Кейт Миддлтон, — СМИ (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл публично использует своих детей так, как этого не делает принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

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Об этом пишет Fox News.

Накануне жена принца Гарри рассказала об отправке электронных писем на адрес, который она планирует отдать своим детям, когда Арчи и Лилибет вырастут, и который будет служить электронным альбомом с фотографиями и заметками из их жизни.

Бывшая американская актриса рассказала Джейми Керн Лими в своем подкасте, что электронные письма покажут ее детям "все и каждый миг, который я хотела сказать" им, "как сильно я их люблю" и "как я ими горжусь".

Кроме обсуждения своих детей в подкасте, Меган все чаще публикует фотографии своих детей, 5-летнего принца Арчи и 3-летней Лилибет, хотя в основном без лица, в своем новом аккаунте в Instagram. Это совпало с началом нескольких новых проектов, включая ее шоу на Netflix, лайфстайл-бренд и подкаст "Признание женщины-основательницы".

Королевский эксперт Хилари Фордвич считает, что если бы признание Маркл об электронной почте было сделано другой матерью, "оно могло бы показаться более аутентичным".

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Скриншот

"К сожалению для ММ (Меган Маркл, — ред.), учитывая ее послужной список, это больше похоже на еще один способ манипулировать социальными сетями через эксплуатацию собственных детей", — отметила эксперт.

Фордвич напомнила, что Меган с Гарри ранее утверждали, что предпочитают большую конфиденциальность.

Она добавила, что это контрастирует с тем, насколько "очень приватная" Кейт Миддлтон относится к своим детям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

"Она последовательна как в своем материнском подходе, так и ко всей своей семье. Она защищает своих детей от пристального внимания СМИ, соблюдая строгую конфиденциальность и максимальную дискретность. Она сосредотачивается на нормальности, распорядке дня и домашних делах, избегая разглашения частных семейных тайн", — отметила Фордвич.

Напомним, принц Уильям планирует лишить Меган Маркл и принца Гарри их титулов Их Королевского Высочества, как только унаследует британский трон после отца, короля Чарльза III. Наследника престола раздражает то, что титулы используются в коммерческих целях.

Также Фокус писал о реакции Меган Маркл на слухи об их с принцем Гарри разводе. По словам герцогини, ее муж — "такой замечательный партнер", который полностью поддерживает все ее рабочие начинания.