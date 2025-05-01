Меган Маркл публічно використовує своїх дітей, на відміну від Кейт Міддлтон, — ЗМІ (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл публічно використовує своїх дітей так, як цього не робить принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

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Про це пише Fox News.

Напередодні дружина принца Гаррі розповіла про надсилання електронних листів на адресу, яку вона планує віддати своїм дітям, коли Арчі та Лілібет виростуть, і яка слугуватиме електронним альбомом із фотографіями та нотатками з їхнього життя.

Колишня американська акторка розповіла Джеймі Керн Лімі у своєму подкасті, що електронні листи покажуть її дітям "все і кожну мить, яку я хотіла сказати" їм, "як сильно я їх люблю" і "як я ними пишаюся".

Окрім обговорення своїх дітей у подкасті, Меган усе частіше публікує фотографії своїх дітей, 5-річного принца Арчі та 3-річної Лілібет, хоча здебільшого без обличчя, у своєму новому акаунті в Instagram. Це збіглося з початком кількох нових проєктів, включаючи її шоу на Netflix, лайфстайл-бренд та подкаст "Зізнання жінки-засновниці".

Королівська експертка Гіларі Фордвіч вважає, що якби зізнання Маркл про електрону пошту було зроблене іншою матір'ю, "воно могло б здатися більш автентичним".

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Скриншот

"На жаль для ММ (Меган Маркл, — ред.), враховуючи її послужний список, це більше схоже на ще один спосіб маніпулювати соціальними мережами через експлуатацію власних дітей", – зазначила експертка.

Фордвіч нагадала, що Меган з Гаррі раніше стверджували, що віддають перевагу більшій конфіденційності.

Вона додала, що це контрастує з тим, наскільки "дуже приватна" Кейт Міддлтон ставиться до своїх дітей.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

"Вона послідовна як у своєму материнському підході, так і до всієї своєї родини. Вона захищає своїх дітей від пильної уваги ЗМІ, дотримуючись суворої конфіденційності та максимальної дискретності. Вона зосереджується на нормальності, розпорядку дня та домашніх справах, уникаючи розголошення приватних сімейних таємниць", — зазначила Фордвіч.

Нагадаємо, принц Вільям планує позбавити Меган Маркл та принца Гаррі їхніх титулів Їх Королівської Високості, як тільки успадкує британський трон після батька, короля Чарльза III. Спадкоємця престолу розлючує те, що титули використовуються в комерційних цілях.

Також Фокус писав про реакцію Меган Маркл на чутки щодо їхнього з принцом Гаррі розлучення. За словами герцогині, її чоловік — "такий чудовий партнер", який повністю підтримує всі її робочі починання.