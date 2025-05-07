Меган Маркл показала нове фото сина в день його народження

Принцу Арчі, старшому синові принца Гаррі та Меган Маркл, виповнилося шість років, і з цієї нагоди його мати у себе в соцмережі опублікувала нове фото дитини.

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Знімок з 'явився в Instagram Меган напередодні, у день народження спадкоємця герцога Сассекського.

На фото хлопчик, сфотографований зі спини, стоїть на балконі і спостерігає за заходом сонця на тлі океану. Він стоїть так, сонце створює золотий німб навколо його голови.

"Наш син. Наше сонце. З 6-м днем народження Арчі! Дякуємо за всю любов, молитви й теплі побажання для нашого милого хлопчика. Йому шість! Куди пішов час?", — ідеться в підписі.

Арчі – первісток Гаррі та Меган. Він народився 6 травня 2019 року в Лондоні. Його повне ім'я — Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Арчі — скорочена форма імені Арчібальд, що означає "істинний", "сміливий" і "хоробрий". Ім'я Гаррісон походить від Середньовіччя як патронім для "сина Генрі" або "сина Гаррі" та інтерпретується як данина поваги принцу Гаррі.

Хлопчик успадкував від свого батька яскраво-руде волосся.

У січні 2020 року герцог і герцогиня Сассекські оголосили про рішення відмовитися від своїх королівських ролей і зрештою оселитися в Каліфорнії (США), рідному штаті Меган Маркл.

У червні 2021 року в пари народилася донька, принцеса Лілібет, якій зараз 3 роки. Пара прийняла королівські титули для своїх дітей після хрещення Лілібет у березні 2023 року. Коли король Чарльз зійшов на престол у вересні 2022 року, Арчі і Лілібет було надано титули принца і принцеси як онукам суверена. За останньою інформацією, принц Вільям, коли стане королем, має намір позбавити брата і невістку їхніх титулів.

"Титул дітей був правом народження відтоді, як їхній дідусь став монархом. Це питання вже давно врегульовано за погодженням із Букінгемським палацом", — заявив ЗМІ представник Сассексів.

На вихідних Меган опублікувала нову фотографію принца Гаррі, Арчі та Лілі, які гуляють разом у саду їхнього будинку в Монтесіто.

Знімок з'явився після того, як герцог Сассекський дав інтерв'ю BBC, програвши апеляцію про відновлення фінансованої державою безпеки, якої, за його словами, його сім'ю несправедливо позбавили, коли він і Меган відійшли від своїх королівських обов'язків.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі не в захваті від того, що Меган Маркл публікує знімки їхніх дітей для просування своїх проєктів.