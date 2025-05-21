Кейт Миддлтон впервые за два года появилась на садовой вечеринке в Букингемском дворце (фото)

В Букингемском дворце состоялась традиционная Королевская садовая вечеринка, на которой впервые с 2023 года появилась Кейт Миддлтон. В прошлом году она пропустила мероприятие из-за борьбы с раком.

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Об этом пишет Hello.

Будущая королева пришла в сопровождении мужа, принца Уильяма. Для мероприятия она выбрала элегантное платье-пальто от Emilia Wickstead цвета масла с глубоким вырезом, структурированными плечами и деталью-оберткой на талии. Струящаяся юбка платья миди слегка расклешилась, когда Кейт прошла по траве, чтобы поприветствовать гостей.

Она дополнила солнечный образ прямоугольным клатчем из рафии, замшевыми бежевыми туфлями-лодочками и кремовой шляпой от Philip Treacy. из рафии с желтой розеткой, украшающей одну сторону.

Волосы Кэтрин были уложены в закрученный низкий пучок, а в качестве украшений она надела те же свисающие бриллиантовые серьги-желуди, которые носила на своей свадьбе с принцем Уильямом 29 апреля 2011 года. На пальце у нее красовалось обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, ранее принадлежавшее принцессе Диане.

Принц Уильям щеголял в пудрово-голубом жилете, небесно-голубой рубашке с белым воротником, серых брюках и красном галстуке. Он надел длинное черное пальто и высокую черную шляпу-цилиндр, а также черные туфли и дополнил ансамбль часами.

Компанию членам королевской семьи составили принц Эдвард, герцог Эдинбургский, и его жена Софи, герцогиня Эдинбургская, принцесса Евгения и Зара Тиндалл.

По прибытии Уильям и Кейт встали наверху ступенек сада, чтобы послушать национальный гимн, прежде чем раствориться в толпе.

Во время общения с гостями Кейт поговорила с девятилетним Матео, младшим братом девушки-фотографа Лиз Хаттон, которая скончалась в 17 лет от рака. Он подарил принцессе Уэльской две желтые игрушки Jellycat в форме лимонного пирога и маринованного лука.

Среди других участников были переживший Холокост Стивен Фрэнк, которого Кейт сфотографировала в 2020 году в ознаменование 75-й годовщины окончания Холокоста, и молодой волонтер Тони Хаджелл.

"Мне кажется, что теперь мы старые друзья. Радостно видеть, что вы выглядите так хорошо", – сказала Кейт, обняв Фрэнка.

История королевских садовых вечеринок

Садовые вечеринки проводятся в Букингемском дворце с 1860-х годов, когда королева Виктория начала проводить так называемые "завтраки", хотя они проходили во второй половине дня.

Каждый год Виндзоры приглашают более 30 000 представителей общественности на свои вечеринки в саду – три из них проходят в Букингемском дворце, а одна – в Холирудском.

Гости выстраиваются в очередь в чайных палатках и занимают свои места на соседних стульях, и на каждой вечеринке потребляется около 27 000 чашек чая, 20 000 сэндвичей и 20 000 кусочков торта.

Йомены гвардии, одетые в свои красно-золотые церемониальные костюмы, принимают участие в мероприятиях, и люди могут свободно прогуливаться по обширным просторам садов, пока военный оркестр играет фоновую музыку.

Вечеринки в саду – это важный способ для монархов пообщаться с широким кругом людей из всех слоев общества, каждый из которых сделал что-то важное и полезное для других людей. Имена для списка гостей выдвигаются правительством, вооруженными силами и различными благотворительными организациями.

Что касается дресс-кода, то мужчины обязаны быть в костюмах, а женщины – в платьях и шляпках.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон пошла по стопам королевы Елизаветы II. Мы также рассказывали, что принцесса Уэльская сказала своим детям на балконе Букингемского дворца.