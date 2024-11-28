Болела редкой формой рака: умерла девушка-фотограф, с которой встречалась Кейт Миддлтон (фото)

Встреча Лиз Хаттон с принцессой Уэльской особо тронула сердца многих людей. К сожалению, талантливая девушка ушла из жизни, ей не суждено было выполнить все свои планы.

В Великобритании 27 ноября умерла 17-летняя Лиз Хаттон, с которой в начале октября встретилась принцесса Кейт Миддлтон. У нее была редкая форма рака. Несмотря на болезнь, талантливая девушка много фотографировала, а на прошлой неделе открыла выставку своих работ, сообщает Daily Mail.

Лиз Хаттон скончалась вчера рано утром у себя дома в Харрогейте, Северный Йоркшир, менее чем через год после того, как у нее диагностировали неизлечимую десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль.

Встреча Лиз с принцессой Уэльской особо тронула сердца многих людей. Будучи талантливым фотографом, она составила вдохновляющий "список дел", которые необходимо было выполнить в последние месяцы своей жизни. Об этом стало известно королевской семье. Они пригласили ее в Виндзорский замок, чтобы сфотографировать церемонию инвеституры, которую проводил Уильям, а после пригласили выпить чаю.

Жена принца Уильяма, которая в этом году сама борется с онкологией, была сфотографирована с Лиз. Девушка эмоционально обняла Кейт. Сообщается, что пара намеренно не обсуждала свой опыт борьбы с раком, их разговор был о любимом хобби — фотографии.

Несмотря на сильную боль, Лиз фотографировала на красной дорожке Королевского варьете в прошлую пятницу и была невероятно горда, открыв выставку своих работ в Лондоне. К сожалению, Хаттон ушла из жизни, ей не суждено было выполнить все свои планы.

"Она ушла в сиянии славы, и почти все, кто был ей дорог, видели ее в последний раз на ее выставке на прошлой неделе. Я не могу быть более гордой за нее. Она встречала каждый день с невероятной храбростью", — написала мать Лиз, миссис Вики Робейна.

Принц и принцесса Уэльские в социальной сети Х выразили свои соболезнования по поводу смерти талантливой девушки. "Нам очень жаль, что Лиз Хаттон умерла. Для нас было честью встретить такую смелую и скромную молодую женщину. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз — Вики и Аароном и ее братом Матео в это невероятно трудное время", — написала королевская чета.

Напомним, 26 ноября Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют особое Рождество.