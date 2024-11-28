Хворіла на рідкісну форму раку: померла дівчина-фотограф, з якою зустрічалася Кейт Міддлтон (фото)

Зустріч Ліз Гаттон із принцесою Уельською особливо зворушила серця багатьох людей. На жаль, талановита дівчина пішла з життя, їй не судилося виконати всі свої плани.

У Великій Британії 27 листопада померла 17-річна Ліз Гаттон, з якою на початку жовтня зустрілася принцеса Кейт Міддлтон. У неї була рідкісна форма раку. Попри хворобу, талановита дівчина багато фотографувала, а минулого тижня відкрила виставку своїх робіт, повідомляє Daily Mail.

Ліз Гаттон померла вчора рано вранці у себе вдома в Гаррогейті, Північний Йоркшир, менш ніж за рік після того, як у неї діагностували невиліковну десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину.

Зустріч Ліз із принцесою Уельською особливо зворушила серця багатьох людей. Будучи талановитим фотографом, вона склала надихаючий "список справ", які необхідно було виконати в останні місяці свого життя. Про це стало відомо королівській родині. Вони запросили її до Віндзорського замку, щоб сфотографувати церемонію інвестування, яку проводив Вільям, а після запросили випити чаю.

Дружина принца Вільяма, яка цього року сама бореться з онкологією, була сфотографована з Ліз. Дівчина емоційно обійняла Кейт. Повідомляється, що пара навмисно не обговорювала свій досвід боротьби з раком, їхня розмова була про улюблене хобі — фотографії.

Попри сильний біль, Ліз фотографувала на червоній доріжці Королівського вар'єте минулої п'ятниці і була неймовірно горда, відкривши виставку своїх робіт у Лондоні. На жаль, Гаттон пішла з життя, їй не судилося виконати всі свої плани.

"Вона пішла в сяйві слави, і майже всі, хто був їй дорогий, бачили її востаннє на її виставці минулого тижня. Я не можу бути більш гордою за неї. Вона зустрічала кожен день із неймовірною хоробрістю", — написала мати Ліз, місіс Вікі Робейна.

Принц і принцеса Уельські в соціальній мережі Х висловили свої співчуття з приводу смерті талановитої дівчини. "Нам дуже шкода, що Ліз Гаттон померла. Для нас було честю зустріти таку сміливу і скромну молоду жінку. Наші думки і молитви з батьками Ліз — Вікі та Аароном і її братом Матео в цей неймовірно важкий час", — написало королівське подружжя.

Нагадаємо, 26 листопада Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують особливе Різдво.