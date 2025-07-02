Останній день народження: як принцеса Діана відсвяткувала 36-річчя (фото)

Всього за два місяці до трагічної автомобільної аварії, яка забрала життя принцеси Діани в Парижі, вона провела свій останній день народження на гала-вечорі.

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Покійна королівська особа стильно відсвяткувала своє 36-річчя 1 липня 1997 року, відвідавши гала-вечір, присвячений сторіччю галереї Тейт у Лондоні. Принцеса Діана приголомшила своєю красою в чорній сукні з бісеру, яку вона отримала в подарунок на день народження від свого друга, дизайнера Жака Азагурі, доповнивши її блискучим кольє-чокером із зеленим камінням та відповідними сережками-підвісками, пише People.

Мама принца Гаррі та принца Вільяма також чітко дала зрозуміти, чому її називають "Народною принцесою", привітавши прихильників, які зібралися на вулиці. Вони засипали її подарунками на день народження, включаючи листівки, квіти та маленьку рожеву кульку із зображенням ведмедика.

"Діана мала геніальний хист до людей", — говорив її молодший брат, Чарльз, 9-й граф Спенсер.

"Вона могла змусити будь-яку людину, будь то найвеличніша чи найскромніша, почуватися абсолютно комфортно в її товаристві", — додавав він.

Принцеса Діана у свій останній день народження Фото: Getty Images

Останнє літо принцеси Діани ознаменувалося поїздкою до США, де вона виступила з промовою на гала-вечорі Червоного Хреста для жертв мін та зустрілася з Гілларі Клінтон, а також відвідала Боснію для співпраці з Кампанією з боротьби проти мін. Вона також відпочивала в Сен-Тропе зі своїм хлопцем Доді Аль-Файєдом та двома синами, принцом Вільямом та принцом Гаррі.

Після дев'яти днів відпочинку пара прибула до Парижа 30 серпня. Всього через кілька годин Діана та Доді загинули в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л'Альма, їхавши від готелю Ritz Paris.

Спадщина принцеси Діани живе в її синах, від їхньої благодійної роботи до їхніх зусиль зберегти пам'ять про маму.

Принцеса Діана Фото: Getty Images

"Я, безперечно, сподіваюся і вірю, що все, що я роблю, змушує її пишатися", — казав принц Гаррі у квітні 2022 року.

"За 12 коротких років, які мені пощастило провести з нею, я бачив і відчував енергію та натхнення, які вона отримувала, допомагаючи іншим, незалежно від їхнього походження, хвороби чи статусу. Я шаную свою матір у всьому, що роблю. Я син своєї матері", — додавав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Діана дарувала своїм синам такі листівки, що тим доводилося ховати їх від друзів.

Невеличкі сумочки принцеси Діани не лише доповнювали її образ, а й допомагали проти наполегливої уваги папараці.

Деякі культові сумки були названі на честь відомих жінок, які надихнули дизайнерів своєю харизмою, стилем або статусом. Серед них — принцеса Діана.