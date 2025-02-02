Принцеса Діана, Джейн Біркін, Грейс Келлі: на честь яких жінок називали культові сумки (фото, відео)

Хтось безпосередньо брав участь у розробці дизайну, а хтось своєю любовʼю до аксесуарів спровокував перейменування вже готової сумки. Втім, усі вони тепер повʼязані з іменами відомих людей.

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Деякі культові сумки були названі на честь відомих жінок, які надихнули дизайнерів своєю харизмою, стилем або статусом. Аксесуари носять імена акторок, режисерок, монарших персон. Про це пише L'Officiel.

Birkin (Hermès) — Джейн Біркін

Одна з найбажаніших та найдорожчих сумок у світі Birkin була створена в 1984 році французьким Домом моди Hermès на честь британсько-французької акторки і співачки Джейн Біркін. За легендою, Біркін випадково зустріла тодішнього виконавчого директора Hermès Жана-Луї Дюма в літаку та поскаржилася на незручність своєї сумки. Саме тоді народилася ідея створити простору, елегантну та практичну сумку, яка згодом стала символом статусу і розкоші.

Такий аксесуар може коштувати сотні тисяч доларів. За ним навіть потрібно ставати в чергу.

Зокрема, Дженніфер Лопес часто зʼявляється на публіці із сумками Birkin.

Сумка Birkin, названа на честь Джейн Біркін Фото: Getty Images

Lady Dior (Dior) — принцеса Діана

Сумка Lady Dior була названа на честь принцеси Діани. У 1995 році перша леді Франції Бернадетт Ширак подарувала її принцесі Уельській під час офіційного візиту. Перша дружина британського короля Чарльза ІІІ полюбила цю сумку та носила її часто, що зробило аксесуар культовим. Спочатку вона називалася Chouchou, але вже після асоціації з Діаною отримала назву Lady Dior.

Зокрема, таку сумочку носила Анджеліна Джолі.

Сумка Lady Dior, названа на честь принцеси Діани

Не Dior єдиним. Стиль принцеси Діани був настільки культовим, що на її честь було названо ще одну сумку. Майже через 20 років після того, як Gucci випустив культову сумку з бамбуковою ручкою у 1991, модний дім дістав її з архіву та переосмислив для випуску у 2021 році.

Сумка Gucci, названа на честь принцеси Діани

Jackie (Gucci) — Жаклін Кеннеді

Сумка Jackie 1961 від Gucci спочатку називалася Constance, але після того, як Жаклін Кеннеді-Онассіс часто з’являлася з нею на публіці, бренд перейменував її в Jackie. Ця модель стала уособленням витонченого стилю першої леді США.

Сумка Jackie, названа на честь Жаклін Кеннеді

Kelly (Hermès) — Грейс Келлі

До 1956 року ця сумка від Hermès називалася Sac à dépêches, але після того, як Грейс Келлі, принцеса Монако, прикрила нею вагітний живіт від папараці, аксесуар набув величезної популярності. Згодом Hermès перейменував сумку на Kelly в честь акторки та монаршої персони.

Грейс Келлі

Sofia (Salvatore Ferragamo) — Софі Лорен

Бренд Salvatore Ferragamo створив сумку Sofia в честь легендарної італійської акторки Софії Лорен. Вона відома своїм неповторним стилем: сумка втілює в собі італійську елегантність і витонченість.

Сумка Sofia, названа на честь Софі Лорен

Alexa (Mulberry) — Алекса Чанг

Британський бренд Mulberry випустив сумку Alexa у 2010 році, натхненну стилем телеведучої та моделі Алекси Чанг. Її розслаблений, але елегантний стиль відобразився в дизайні сумки, яка стала культовою.

Сумка Alexa, названа на честь Алекси Чанг

Stam (Marc Jacobs) — Джессіка Стем

Дизайнер Марк Джейкобс був настільки захоплений канадською моделлю Джессікою Стем, що назвав сумку на її честь. Дебютувавши у 2005 році, Stam одразу стала аксесуаром, який носили Бейонсе, Ліндсі Лохан та інші зірки. Хоча сумка вже знята з експлуатації та не була відроджена, її можна знайти на сайтах уживаних товарів.

Сумка Stam, названа на честь Джессіки Стем

Del Rey (Mulberry) — Лана Дель Рей

Ще однією IT-дівчиною, яка отримала власну сумку Mulberry, стала Лана Дель Рей. Тогочасний креативний директор Емма Гілл була великою прихильницею музичного кліпу співачки Video Games, тому спеціально для неї розробила сумку, названу Del Rey.

Сумка Del Rey, названа на честь Лани Дель Рей

Diane (Jason Wu) — Діана Крюгер

Модель, яка стала акторкою, Діана Крюгер, надихнула Джейсона Ву на сумку Diane. Витончене кросбоді в стилі 70-х років дебютувало в колекції дизайнера весна-літо 2015.

Сумка, названа на честь Діани Крюгер Фото: Jason Wu

SC (Louis Vuitton) — Софія Коппола

На відміну від більшості інших знаменитостей із сумками, названими на їх честь, режисерка Софія Коппола долучилася до розробки дизайну своєї однойменної сумки. Вона співпрацювала з Марком Джейкобсом, креативним директором модного дому на той час, щоб створити сумку SC у 2010 році.

Сумка, названа на честь Софії Копполи

Nina (Gabriela Hearst) — Ніна Сімоне

Названа на честь художниці та активістки Ніни Сімоне, Gabriela Hearst Nina миттєво стала хітом. Унікальну круглу сумку носили такі знаменитості, як Меган Маркл і Джилліан Андерсон.

Сумка, названа на честь Ніни Сімоне

Demi (Gabriela Hearst) — Демі Мур

Коли Демі Мур попросила Габріеллу Герст зробити для неї на замовлення зменшену версію сумки Nina для весілля принцеси Євгенії, вона погодилася, навіть дійшовши до того, що назвала аксесуар на її честь.

Сумка, названа на честь Демі Мур

Нагадаємо, кому дісталися унікальні сумки Джейн Біркін після її смерті.

Також Фокус писав про сумку Кім Кардашʼян за 300 тисяч доларів.