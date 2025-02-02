Принцесса Диана, Джейн Биркин, Грейс Келли: в честь каких женщин называли культовые сумки (фото, видео)

Кто-то непосредственно участвовал в разработке дизайна, а кто-то своей любовью к аксессуарам спровоцировал переименование уже готовой сумки. Впрочем, все они теперь связаны с именами известных людей.

Related video

Некоторые культовые сумки были названы в честь известных женщин, которые вдохновили дизайнеров своей харизмой, стилем или статусом. Аксессуары носят имена актрис, режиссеров, монарших персон. Об этом пишет L'Officiel.

Birkin (Hermès) — Джейн Биркин

Одна из самых желанных и дорогих сумок в мире Birkin была создана в 1984 году французским Домом моды Hermès в честь британско-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. По легенде, Биркин случайно встретила тогдашнего исполнительного директора Hermès Жана-Луи Дюма в самолете и пожаловалась на неудобство своей сумки. Именно тогда родилась идея создать просторную, элегантную и практичную сумку, которая впоследствии стала символом статуса и роскоши.

Такой аксессуар может стоить сотни тысяч долларов. За ним даже нужно становиться в очередь.

В частности, Дженнифер Лопес часто появляется на публике с сумками Birkin.

Сумка Birkin, названная в честь Джейн Биркин Фото: Getty Images

Lady Dior (Dior) — принцесса Диана

Сумка Lady Dior была названа в честь принцессы Дианы. В 1995 году первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила ее принцессе Уэльской во время официального визита. Первая жена британского короля Чарльза ІІІ полюбила эту сумку и носила ее часто, что сделало аксессуар культовым. Изначально она называлась Chouchou, но уже после ассоциации с Дианой получила название Lady Dior.

В частности, такую сумочку носила Анджелина Джоли.

Сумка Lady Dior, названная в честь принцессы Дианы

Не Dior единым. Стиль принцессы Дианы был настолько культовым, что в ее честь была названа еще одна сумка. Спустя почти 20 лет после того, как Gucci выпустил культовую сумку с бамбуковой ручкой в 1991 году, модный дом достал ее из архива и переосмыслил для выпуска в 2021 году.

Сумка Gucci, названная в честь принцессы Дианы

Jackie (Gucci) — Жаклин Кеннеди

Сумка Jackie 1961 от Gucci изначально называлась Constance, но после того, как Жаклин Кеннеди-Онассис часто появлялась с ней на публике, бренд переименовал ее в Jackie. Эта модель стала олицетворением утонченного стиля первой леди США.

Сумка Jackie, названная в честь Жаклин Кеннеди

Kelly (Hermès) — Грейс Келли

До 1956 года эта сумка от Hermès называлась Sac à dépêches, но после того, как Грейс Келли, принцесса Монако, прикрыла ею беременный живот от папарацци, аксессуар приобрел огромную популярность. Впоследствии Hermès переименовал сумку в Kelly в честь актрисы и монаршей особы.

Грейс Келли

Sofia (Salvatore Ferragamo) — Софи Лорен

Бренд Salvatore Ferragamo создал сумку Sofia в честь легендарной итальянской актрисы Софии Лорен. Она известна своим неповторимым стилем: сумка воплощает в себе итальянскую элегантность и утонченность.

Сумка Sofia, названная в честь Софи Лорен

Alexa (Mulberry) — Алекса Чанг

Британский бренд Mulberry выпустил сумку Alexa в 2010 году, вдохновленную стилем телеведущей и модели Алексы Чанг. Ее расслабленный, но элегантный стиль отразился в дизайне сумки, которая стала культовой.

Сумка Alexa, названная в честь Алексы Чанг

Stam (Marc Jacobs) — Джессика Стем

Дизайнер Марк Джейкобс был настолько увлечен канадской моделью Джессикой Стем, что назвал сумку в ее честь. Дебютировав в 2005 году, Stam сразу стала аксессуаром, который носили Бейонсе, Линдси Лохан и другие звезды. Хотя сумка уже снята с эксплуатации и не была возрождена, ее можно найти на сайтах подержанных товаров.

Сумка Stam, названная в честь Джессики Стем

Del Rey (Mulberry) — Лана Дель Рей

Еще одной IT-девушкой, которая получила собственную сумку Mulberry, стала Лана Дель Рей. Тогдашний креативный директор Эмма Хилл была большой поклонницей музыкального клипа певицы Video Games, поэтому специально для нее разработала сумку, названную Del Rey.

Сумка Del Rey, названная в честь Ланы Дель Рей

Diane (Jason Wu) — Диана Крюгер

Модель, ставшая актрисой Диана Крюгер, вдохновила Джейсона Ву на сумку Diane. Изящное кроссбоди в стиле 70-х годов дебютировало в коллекции дизайнера весна-лето 2015.

Сумка, названная в честь Дианы Крюгер Фото: Jason Wu

SC (Louis Vuitton) — София Коппола

В отличие от большинства других знаменитостей с сумками, названными в их честь, режиссер София Коппола присоединилась к разработке дизайна своей одноименной сумки. Она сотрудничала с Марком Джейкобсом, креативным директором модного дома в то время, чтобы создать сумку SC в 2010 году.

Сумка, названная в честь Софии Копполы

Nina (Gabriela Hearst) — Нина Симоне

Названная в честь художницы и активистки Нины Симоне, Gabriela Hearst Nina мгновенно стала хитом. Уникальную круглую сумку носили такие знаменитости, как Меган Маркл и Джиллиан Андерсон.

Сумка, названная в честь Нины Симоне

Demi (Gabriela Hearst) — Деми Мур

Когда Деми Мур попросила Габриэллу Херст сделать для нее на заказ уменьшенную версию сумки Nina для свадьбы принцессы Евгении, она согласилась, даже дойдя до того, что назвала аксессуар в ее честь.

Сумка, названная в честь Деми Мур

Напомним, кому достались уникальные сумки Джейн Биркин после ее смерти.

Также Фокус писал о сумке Ким Кардашьян за 300 тысяч долларов.