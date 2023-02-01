Анджелина Джоли вышла на публику с любимой сумочкой принцессы Дианы (фото)

Знаменитость была замечена на улицах французской столицы.

Related video

47-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала идеальное черное пальто на весну 2023 года, которое соединила с любимой сумочкой принцессы Дианы. Об этом пишет Vogue.

Бывшая жена Брэда Питта появилась на улицах Парижа, где посетила бутик бренда Guerlain, рекламным лицом которого не раз становилась.

Для выхода в свет многодетная мама выбрала черное пальто с золотистыми пуговицами, туфли-лодочки на шпильке, массивные солнцезащитные очки и золотые украшения. Волосы Анджелина Джоли оставила распущенными.

Впрочем, изюминкой аутфита голливудской знаменитости стал другой аксессуар – лаконичная белоснежная сумочка Dior. Как известно, ее очень любила покойная принцесса Диана.

Аксессуар известного модного дома назывался Lady Dior bag и был впервые выпущен в 1995 году. Впоследствии сумку меняли и дали новое "имя". Впрочем, история украшения осталась неизменной.

[ + – ] Анджелина Джоли в Париже

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей от союза с голливудским актером Брэдом Питтом (трое наследников биологические). Звездная пара развелась и до сих пор судится за право опеки над общими детьми и бизнесами, в частности, винодельню во Франции.

Напомним, Анджелина Джоли получила документы от ФБР по поводу громкого скандала с Брэдом Питтом на частном джете в 2016 году.

Также Фокус писал о будничном total-black образе Анджелины Джоли, в котором ее заметили в аэропорту с дочерью Захарой.