Анджелину Джоли заметили в аэропорту в total-black образе в компании дочери (фото)

18-летняя Захара учится в одном из самых престижных колледжей США.

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47-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили с дочерью Захарой в нью-йоркском аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана выбрала для выхода total-black образ – свободные брюки, кофточку и темное элегантное пальто. К аутфиту многодетная мама добавила солнцезащитные очки-авиаторы и массивную сумку Saint Laurent.

Тем временем приемная дочь голливудской знаменитости была одета в джинсы и черную куртку, добавив к луку ярко-оранжевую сумку.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Фото: Getty Images

Анджелина Джоли до сих пор не решила вопрос опеки над детьми с бывшим мужем, американским актером Брэдом Питтом. Всего от звездного союза подрастают шесть потомков — Шайло, Вивьен, Нокс, Пакс, Захара и Меддокс. Трое из них (Шайло, Вивьен и Нокс) являются родными детьми экс-супругов.

Также Джоли и Питт активно спорят из-за совместных бизнесов, в частности, винодельни во Франции.

18-летняя Захара учится в колледже Спелмана – одном из самых престижных образовательных учреждений США. Это частный гуманитарный женский колледж, основанный в 1881 году как женская баптистская семинария. В 2022 году голливудская актриса похвасталась, что ее дочь вступила в престижное заведение.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли сходила на шоппинг с дочерью Захарой.

Также Фокус писал о новом молодом бойфренде Анджелины Джоли.