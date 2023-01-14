Анджеліну Джолі помітили в аеропорту в total-black образі в компанії доньки (фото)

18-річна Захара навчається в одному з найпрестижніших коледжів США.

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47-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили з донькою Захарою в нью-йоркському аеропорту. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану обрала для виходу total-black образ — вільні штани, кофтину та темне елегантне пальто. До буденного аутфіту багатодітна мама додала сонцезахисні окуляри-авіатори та масивну сумку Saint Laurent.

Тим часом прийомна донька голлівудської знаменитості була одягнута в джинси та чорну куртку, додавши до луку яскраво-оранжеву сумку.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі досі не вирішила питання опіки над дітьми з колишнім чоловіком, американським актором Бредом Піттом. Усього від зіркового союзу підростає шестеро нащадків — Шайло, Вів'єн, Нокс, Пакс, Захара та Меддокс. Троє з них (Шайло, Вів'єн та Нокс) є рідними дітьми експодружжя.

Також Джолі та Пітт активно сперечаються за спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

18-річна Захара навчається у коледжі Спелмана – одному з найпрестижніших освітніх закладів США. Це приватний гуманітарний жіночий коледж, заснований 1881 року як жіноча баптистська семінарія. У 2022 голлівудська акторка похвалилася, що її донька вступила до престижного закладу.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі сходила на шопінг з донькою Захарою.

Також Фокус писав про нового молодого бойфренда Анджеліни Джолі.