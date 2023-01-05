Новий хлопець Анджеліни Джолі. Що відомо про актора Пола Мескаля

Нещодавно Джолі та Мескаля бачили разом у кав'ярні на побаченні.

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Останній тиждень таблоїди говорять про те, що 47-річна Анджеліна Джолі розпочала нові стосунки з 26-річним ірландським актором Полом Мескалєм. І Джолі та Мескаль не надто люблять поширюватися про своє особисте життя, так що поки у розпорядженні папараці опинилися лише кілька фотографій. Але журналісти впевнені, що акторка має нового бойфренда. Про якого, попри його публічність та часті фотосесії, вкрай мало відомо. Про це пише USmagazine.

Пол Мескаль народився в Мейнуті, Ірландія, в сім'ї військової та шкільної вчительки. Займався футболом, але отримавши травму щелепи, спорт залишив. У нього є молодші брат та сестра.

Закінчив Трініті-коледж у Дубліні та грав у театрі.

[ + – ] Пол Мескаль на сцені

Прославився після участі у мінісеріалі "Нормальні люди", за яку був номінований на "Еммі". Серіал розповідає історію Коннелла, популярного старшокласника, який закохується у свою багату, але менш популярну однокласницю Маріанну.

"Я ніколи не розглядав акторську майстерність як правильний вибір кар'єри. Коли справа дійшла до вступу в коледжі, я вказував на юриспруденцію, мистецтво та інші речі, які б підтримували футбол", — говорив він в інтерв'ю GQ.

Актор полюбив театр у 16 років, коли взяв участь у шкільній постановці "Привид опери".

Також він встиг знятися у кліпі на сингл The Rolling Stones 2020 "Scarlet". Кліп знімали у лондонському готелі Claridge's на тлі пандемії коронавірусу.

[ + – ] The Rolling Stones — Scarlet

Мескаль приєднався до акторського складу фільму "Незнайома дочка". У режисерському дебюті Меггі Джілленхол також знялися Олівія Колман і Дакота Джонсон.

Наразі Мескаль проживає в Лондоні. Він зустрічався зі співачкою Фібі Бріджерс із 2020 року. За чутками, пара навіть була заручена.

Підлога знімалася у відеокліпі Бріджерс на пісню Savior Complex. Режисером кліпу стала Фібі Воллер-Брідж.

[ + – ] Фібі Бріджерс — Savior Complex

Пола колеги та журналісти називають неймовірно потайливим. Він не веде сторінки у соцмережах. А під час інтерв'ю примудряється обійти усі питання щодо особистого життя. Тож чекати від нього одкровень з приводу Анджеліни Джолі не варто.

[ + – ] Пол Мескаль на побаченні з Анджеліною Джолі

Журналісти вважають, що Пол, незважаючи на молодість, ідеально підходить Джолі, у якої всі стосунки були досить бурхливими та супроводжувалися скандальними заявами та вчинками.

Нагадаємо, Джолі та Пола бачили на побаченні у кав'ярні театру Алмейда в Лондоні, де він грає.