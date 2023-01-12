Анджеліна Джолі в елегантному пальті пройшлася з донькою Захарою магазинами

Джолі та її 18-річна дочка вирушили на сімейний шопінг у Нью-Йорку перед від'їздом Захари до коледжу.

Related video

Анджеліна Джолі та її прийомна дочка Захара пройшлися магазинами Нью-Йорка перед поверненням 18-річної дівчини до коледжу. Про це пише Hollywood Life.

Захара навчається у коледжі Спелмана – одному з найпрестижніших освітніх закладів США. Spelman College знадобиться в Атланті. Це приватний гуманітарний жіночий коледж, заснований 1881 року як жіноча баптистська семінарія. Є частиною консорціуму Атлантичного університетського центру. Навчальний заклад традиційно займає найвищі місця у міжнародних рейтингах.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Захара на шопінгу

Анджеліна Джолі довела, що вона дуже дбайлива мама, прогулявшись із донькою по магазинах. Актриса виглядала дуже елегантно у простому вбранні: чорному пальті із запахом та сірих штанах. Очі вона приховала під сонцезахисними окулярами.

А Захара показала нову зачіску: цілу купу афроамериканських кісок. Ще недавно, гуляючи із сестрою Шайло, вона була з іншою зачіскою.

Як відомо, Анджеліна Джолі була в захваті від нового етапу життя дочки. Вона навіть їздила до Захари у коледж минулого семестру.

"Захара була така щаслива, що Енджі змогла провести деякий час з нею разом у її коледжі", — повідомило джерело, близьке до актриси.

Звісно, Анджеліна намагалася триматись у тіні, але для всесвітньо відомої кінозірки це було непросто. Джерело розповіло, що візит Джолі став приємним сюрпризом для всіх студентів.

"Всі хотіли поговорити з Анджеліною і сфотографуватися з нею. А Захарі було приємно, що всі люблять її матір", — повідомило джерело.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Захара на шопінгу

Зараз Анджеліна Джолі все ще залучена до судового позову з Бредом Піттом, намагаючись добитися повної опіки над дітьми. Але, схоже, прийомні та рідні діти пари встигнуть стати повнолітніми, перш ніж позов завершиться.