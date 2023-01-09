Доньки Анджеліни Джолі Захара та Шайло разом сходили на шопінг

Шайло була у своєму звичайному хлоп'ячому образі та продемонструвала нову коротку стрижку.

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Діти Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, поки їхні батьки сваряться в суді, продемонстрували єднання та дружбу. Біологічна дочка пари Шайло та їхня прийомна дочка Захара разом сходили на шопінг у Лос-Анджелесі. Про це пише Hollywood Life.

16-річна Шайло та 18-річна Захара днями разом вирушили на шопінг у Home Depot у Лос-Анджелесі.

[ + – ] Шайло та Захара на прогулянці в Лос-Анджелесі

Шайло привернула особливу увагу, бо нещодавно обрізала волосся та показалася з новою стрижкою. Журналісти навіть провели паралелі з минулим, зазначивши, що таку зачіску носила сама Анджеліна Джолі у 1990-х.

[ + – ] Шайло і Захара на прогулянці Лос-Анджелесі

Усього за кілька днів до цього Шайло та Джолі разом були у Лондоні. Ця поїздка також ознаменувалася новинами та чутками про те, що Джолі має новий роман.

А все тому, що Шайло з матір'ю випили каву в кав'ярні театру "Алмейда" разом із молодим актором Полом Мескалєм.

Нагадаємо, Захара зараз навчається в Атланті. Минулого року вона вступила до Spelman College.

Захару Анджеліна Джолі та Бред Пітт удочерили в липні 2005 року в Ефіопії, де Джолі перебувала з місією ООН. Дівчинка була неймовірно виснажена, кілька місяців зайняла її реабілітацію. Але коли через кілька років з'явилася її біологічна мати, вона захотіла зустрітися з нею і навіть, можливо, возз'єднатися зі своєю родиною. Зважаючи на все, зустріч пройшла не надто гладко, оскільки Захара залишилася зі своєю прийомною сім'єю.

Шайло народилася у 2006 році в Намібії, де були вжиті безпрецедентні заходи безпеки, щоб її фото та фото її батьків не потрапили до папараці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нового хлопця Анджеліну Джолі. Пол Мескаль молодший за актрису на 20 років і славиться своєю неймовірною скритністю.