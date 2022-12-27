Рідну доньку Анджеліни Джолі помітили в Нью-Йорку з голеною головою

Користувачі мережі побоюються, що Шайло знову захотіла змінити стать.

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16-річна біологічна дочка голлівудської акторки Анджеліни Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта Шайло доволі здивувала шанувальників, які випадково помітили її в Нью-Йорку за походом у магазин. Тінейджерка кардинально змінила імідж, обрізавши свою шевелюру та залишивши зовсім короткий "їжачок". Відповідні фото з'явилися в деяких телеграм-каналах.

На знімках, зроблених папараці, дівчина виходить із машини та йде в магазин. На ній — її улюблене чорне худі, короткі шорти й конверси.

У мережі користувачі не на жарт хвилюються, що дочка знаменитих акторів повернулася до своїх планів змінити стать, про що заявляла ще до пандемії коронавірусу. Однак, побувавши деякий час на самоізоляції, Шайло передумала й навіть кілька разів з'явилася разом із матір'ю, братами та сестрами на червоній доріжці під час промотуру Анджеліни з просування фільму "Малефісента 2: Володарка пітьми".

Шайло красувалася перед публікою з легким макіяжем і в елегантних сукнях, перешитих із дизайнерського вбрання її матері. Дівчина здивувала публіку витонченою фігурою, і їй активно почали пророкувати модельну кар'єру.

Пізніше вона повернулася до мішкуватого одягу, а тепер ось черга дійшла й до зачіски.

Ні сама Шайло, ні її мати жодних змін у зовнішності дівчини не коментують.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі пішла з посади спецпосла ООН у справах біженців. Вона пояснила свій крок тим, що має намір зосередитися на ширшому колі питань.