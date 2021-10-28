Анджеліна Джолі прийшла на вечірку в сукні-халаті, а Шайло змінила вбрання від кутюр на шорти

Дочка Анджеліни Джолі з'явилася на післяпрем'єрній вечірці в повсякденному образі, а ось сама актриса не стала зраджувати свого гламурного стилю.

46-річна американська актриса Анджеліна Джолі, яка зараз разом із п'ятьма дітьми та колегами по фільму "Вічні" перебуває в Лондоні на просуванні картини, відвідала афтепаті прем'єри ввечері, 27 жовтня, пише Daily Mail.

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Для заходу вона вбралася в зелену сукню-халат, під яку взула бежеві туфлі-човники. Волосся вона залишила розпущеним.

А ось її дочка Шайло, яка декількома годинами раніше сяяла на килимовій доріжці в BFI IMAX Waterloo в укороченій сукні від Dior, з'явилася на вечірці в джинсовій подовженій сорочці з принтом, чорних вельветових шортах і такого ж кольору футболці, а на ногах замість чорних балеток були повсякденні кросівки.

[ + – ] Шайло обрала для вечірки дуже демократичне вбрання Фото: Getty Images

Також із ними був помічений і 20-річний Меддокс. Хлопець нарядився ще простіше — чорна футболка, джинси, темно-сірий піджак і шапка-біні. 16-річна Захара, яка була на червоній доріжці в елегантній сукні гірчичного кольору, переодягатися не стала і в такому вигляді вирушила на вечірку.

На афтепаті приїхали також Сальма Хаєк у рубіново-червоній сукні з блискітками, до якої пізніше приєднався її чоловік Франсуа-Анрі Піно, Кіт Герінґтон та інші.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі бере активну участь у просуванні "Вічних", причому на кожному показі вона з'являється зі своїми п'ятьма дітьми. 17-річного Пакса з ними немає, оскільки він відлетів навчатися до Південної Кореї.