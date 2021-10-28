Анджелина Джоли пришла на вечеринку в платье-халате, а Шайло сменила наряд от кутюр на шорты

Дочь Анджелины Джоли появилась на послепремьерной вечеринке в весьма повседневном образе, а вот сама актриса не стала изменять своему гламурному стилю.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая сейчас вместе с пятью детьми и коллегами по фильму "Вечные" находится в Лондоне на продвижении картины, посетила афтепати премьеры вечером, 27 октября, пишет Daily Mail.

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Для мероприятия она нарядилась в зеленом платье-халате, под которое обула бежевые туфли-лодочки. Волосы она оставила распущенными.

А вот ее дочь Шайло, которая несколькими часами ранее блистала на ковровой дорожке в BFI IMAX Waterloo в укороченном платье от Dior, появилась на вечеринке в джинсовой удлиненной рубашке с принтом, черных вельветовых шортах и такого же цвета футболке, а на ногах вместо балеток были удобные повседневные кроссовки.

[ + – ] Шайло выбрала для вечеринки очень демократичный наряд Фото: Getty Images

Также с ними был замечен и 20-летний Мэддокс. Парень нарядился еще проще – черная футболка, подходящие джинсы, темно-серый пиджак и шапка-бини. 16-летняя Захара, которая была на красной дорожке в элегантном платье горчичного цвета, переодеваться не стала и в таком же виде отправилась на вечеринку.

На афтепати приехали также Сальма Хайек в рубиново-красном платье с блестками, к которой позже присоединился ее муж Франсуа-Анри Пино, Кит Харрингтон и другие.

Напомним, Анджелина Джоли активно участвует в продвижении "Вечных", причем на каждом показе она появляется со своими пятью детьми. 17-летнего Пакса с ними нет, поскольку он улетел учиться в Южную Корею.