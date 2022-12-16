Анджеліна Джолі залишає посаду спецпосланця в ООН у справах біженців

Акторка хоче зосередитися на ширшому колі гуманітарних питань.

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47-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі йде з посади спеціального посланника Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців після 20 років кампанії на підтримку вимушених переселенців у всьому світі, повідомляє Hollywood Reporter.

Джолі у спільній заяві з УВКБ ООН пояснила, що хоче приділити увагу ширшому колу гуманітарних питань та питань прав людини.

"Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що мені час працювати по-іншому, безпосередньо взаємодіяти з біженцями та місцевими організаціями та підтримувати їхню пропаганду рішень", – заявила Джолі.

Серед пріоритетних напрямів своєї роботи вона бачить допомогу у вирішенні глобальних потоків біженців із країн, які роздирає війна, таких як Сирія. Крім того, Анджеліна розкритикувала указ колишнього президента США Дональда Трампа, спрямований проти країн з мусульманською більшістю та обмеження в'їзд біженців до США у 2017 році.

Джолі працює з УВКБ ООН з 2001 року, спочатку як посол доброї волі ООН, а потім у 2012 році її призначили спеціальним посланцем.

Вона здійснила близько 60 польових місій, щоб зустрітися з біженцями, зокрема зовсім недавно їздила від імені УВКБ ООН до Ємену та Буркіна-Фасо.

"Після довгої та успішної співпраці з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити своє зобов'язання та підтримати її рішення. Я знаю, що справа біженців залишиться близькою її серцю, і я впевнений, що вона виявить таку ж пристрасть і увагу до ширшого гуманітарного портфоліо. Я сподіваюся на нашу подальшу дружбу", – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філліпо Ґранді.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі разом із дочкою Захарою побувала в Капітолії, де зустрілася із сенаторами. Вона виступає за зміцнення прав захисту дітей, які страждають від домашнього насильства.