Анджелина Джоли покидает пост спецпосланника в ООН по делам беженцев

Актриса хочет сосредоточиться на более широком круге гуманитарных вопросов.

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47-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли уходит с поста специального посланника Управления Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев после 20 лет кампании в поддержку вынужденных переселенцев по всему миру, сообщает Hollywood Reporter.

Джоли в совместном заявлении с УВКБ ООН знаменитость обїяснила, что хочет уделить внимание более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека.

"После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями и поддерживать их пропаганду решений", – заявила Джоли.

Среди приоритетных направлений своей работы она видит помощь в решении глобальных потоков беженцев из раздираемых войной стран, таких как Сирия. Кроме того, Анджелина раскритиковала указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный против стран с мусульманским большинством и ограничивающий въезд беженцев в США в 2017 году.

Джоли работает с УВКБ ООН с 2001 года, сначала в качестве посла доброй воли ООН, а затем в 2012 году ее назначили специальным посланником.

Она совершила около 60 полевых миссий, чтобы встретиться с беженцами, в том числе совсем недавно ездила от имени УВКБ ООН в Йемен и Буркина-Фасо.

"После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свое обязательство и поддержать ее решение. Я знаю, что дело беженцев останется близким ее сердцу, и я уверен, что она проявит такую же страсть и внимание к более широкому гуманитарному портфолио. Я надеюсь на нашу дальнейшую дружбу", – заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филлипо Гранди.

Напомним, недавно Анджелина Джоли вместе с дочерью Захарой побывала в Капитолии, где встретилась с сенаторами. Она выступает за укрепление прав защиты детей, страдающих от домашнего насилия.