Анджелина Джоли появилась в Капитолии вместе с приемной дочерью

Актриса отстаивает права детей, ставших жертвами насилия.

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46-летняя американская актриса Анджелина Джоли побывала в Вашингтоне, куда ездила, чтобы продвигать новое положение в законодательстве, направленное на защиту жертв преступлений. С собой она взяла приемную дочь Захару, а о целях визита рассказала на странице в Instagram.

Анджелина и Захара были замечены в кабинетах сенатора Патрика Лихи (штат Флорида) и лидера большинства в Сенате Чарльза Шумера (штат Нью-Йорк). Актриса надела на встречу черное платье с короткими рукавами и кружевными вставками на плечах, а Захара – блейзер и юбку.

Сторонники двухпартийного закона, впервые принятого в 2004 году, говорят, что он обеспечивает людям, неправомерно осужденным за преступления, доступ к юридическому представительству и тестированию ДНК, а также закрепляет права жертв.

Джоли настаивает на внесении в законодательство положения, которое давало бы жертвам преступлений доступ к уголовным отчетам и доказательствам.

"В настоящее время в федеральном правительстве нет метода, который предоставил бы жертвам преступлений право доступа к их собственным записям о преступлениях, которые они пережили и о которых сообщали. Это проблема всей страны. Выжившим нужны их записи о сообщениях о преступлениях, которые они или их дети пережили, чтобы отстаивать здоровье и помощь при травмах, а также меры безопасности в системах судов по семейным делам и судебные приказы о защите от домашнего насилия", – подчеркнула знаменитость.

Джоли также встречалась с членами Совета по гендерной политике Белого дома и другими законодателями, чтобы обсудить законодательные приоритеты в сводном пакете для финансирования правительства на 2023 финансовый год.

Звезда Голливуда уже стала завсегдатаем Капитолия. В феврале она появилась на пресс-конференции вместе с двухпартийной группой сенаторов, когда они объявили о заключении соглашения о возобновлении действия Закона о насилии в отношении женщин (VAWA).

Актриса, которая является специальным посланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, неоднократно ездила в Вашингтон, чтобы призвать к повторной авторизации VAWA. Она присутствовала на подписании законопроекта президентом Байденом в Белом доме в марте.

Напомним, Анджелина Джоли, которая скоро сыграет оперную певицу Марию Каллас, отреагировала на слухи о новом романе бывшего мужа Брэда Питта.