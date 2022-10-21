Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную певицу

Актриса заявила, что для нее огромная честь воплотить легендарный образ на экране.

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Оскароносная американская актриса Анджелина Джоли воплотит образ американской певицы греческого происхождения, одной из величайших оперных певиц XX века Марии Каллас в биографической драме чилийского режиссера Пабло Ларраина, снявшего байопики "Спенсер" (о принцессе Диане) и "Джеки" (о жене президента Джона Кеннеди), сообщает Нollywood Рeporter.

Фильм с рабочим названием "Мария", основанный на реальных событиях, расскажет "бурную, красивую и трагическую историю" жизни одной из величайших оперных певиц мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов.

Сценарий к картине пишет создатель "Острых козырьков" Стивен Найт, работавший с Ларраином над фильмом "Спенсер". Продюсером ленты станут Хуан де Диос Ларраин для Fabula Pictures, Лоренцо Миели для The Apartment Pictures, компании Fremantle и Йонас Дорнбах для Komlizen Film.

47-летняя актриса с нетерпением ждет начала съемок:

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей. Пабло Ларраин – режиссер, которым я давно восхищаюсь. Получить возможность рассказать больше об истории Марии вместе с ним и по сценарию Стивена Найта – это мечта".

[ + – ] Мария Каллас Фото: wikipedia.org

В свою очередь Ларраин отметил:

"Возможность совместить две мои самые глубокие и личные страсти, кино и оперу, была долгожданной мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной актрисой, – замечательная возможность. Настоящий подарок".

В настоящее время Джоли занимается постпродакшеном своего пятого фильма в качестве режиссера "Без крови", первого в рамках нового трехлетнего контракта, который она подписала с телекомпанией Fremantle.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.