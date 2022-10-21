Анджеліна Джолі зіграє легендарну оперну співачку

Акторка заявила, що для неї величезна честь втілити легендарний образ на екрані.

Related video

Оскароносна американська актриса Анджеліна Джолі втілить образ американської співачки грецького походження, однієї з найвеличніших оперних співачок XX століття Марії Каллас у біографічній драмі чилійського режисера Пабло Ларраіна, який зняв біографічні фільми "Спенсер" (про принцесу Діану) та "Джекі" (про дружину президента Джона Кеннеді), повідомляє Нollywood Реporter.

Фільм з робочою назвою "Марія", заснований на реальних подіях, розповість "бурхливу, красиву і трагічну історію" життя однієї з найвеличніших оперних співачок світу, заново пережиту і переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років.

Сценарій до картини пише творець "Гострих козирків" Стівен Найт, який працював із Ларраіном над фільмом "Спенсер". Продюсером стрічки стануть Хуан де Діос Ларраін для Fabula Pictures, Лоренцо Мієлі для The Apartment Pictures, компанії Fremantle та Йонас Дорнбах для Komlizen Film.

47-річна актриса з нетерпінням чекає початку зйомок:

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб впоратися з цим завданням. Пабло Ларраін – режисер, яким я давно захоплююся. Отримати можливість розповісти більше про історію Марії разом з ним та за сценарієм Стівена Найта – це мрія".

[ + – ] Марія Каллас Фото: wikipedia.org

У свою чергу Ларраін зазначив:

"Можливість поєднати дві мої найглибші та особисті пристрасті, кіно та оперу, була довгоочікуваною мрією. Зробити це з Анджеліною, надзвичайно сміливою та допитливою актрисою, – чудова можливість. Справжній подарунок".

Наразі Джолі займається постпродукцією свого п'ятого фільму як режисер "Без крові", першого у рамках нового трирічного контракту, який вона підписала з телекомпанією Fremantle.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову подала до суду на Бреда Пітта.