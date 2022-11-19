Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта
Знаменитость сильно погружена в свою работу и воспитание детей.
47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Брэда Питта. Об этом пишет Hollywood Life.
Как оказалось, многодетную маму давно не интересует личная жизнь ее экс-возлюбленного.
"Анджелина очень давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности", — рассказывает источник о реакции Джоли на новый роман Брэда Питта с 29-летней Инес де Рамон.
Кроме того, инсайдер добавил, что голливудская актриса слишком занята воспитанием своих шести детей, чтобы еще интересоваться отношениями бывшего мужа.
"К тому же ее работа в ООН почти постоянно находится в центре внимания — так много людей в кризисе по всему миру", — отмечает источник, добавив, что Брэд Питт интересует Анджелину Джоли только в контексте воспитания общих детей.
Как известно, американский актер встречается с экс-женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли. Пока отношения пары развиваются постепенно, знаменитости стараются не торопиться.
Напомним, Брэда Питта сравнили с Бенджамином Баттоном.
Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на откровение другой его бывшей жены Дженнифер Энистон.