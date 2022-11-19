Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

Знаменитость сильно погружена в свою работу и воспитание детей.

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47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Брэда Питта. Об этом пишет Hollywood Life.

Как оказалось, многодетную маму давно не интересует личная жизнь ее экс-возлюбленного.

"Анджелина очень давно перестала обращать внимание на слухи о Брэде, у нее нет пропускной способности", — рассказывает источник о реакции Джоли на новый роман Брэда Питта с 29-летней Инес де Рамон.

Кроме того, инсайдер добавил, что голливудская актриса слишком занята воспитанием своих шести детей, чтобы еще интересоваться отношениями бывшего мужа.

"К тому же ее работа в ООН почти постоянно находится в центре внимания — так много людей в кризисе по всему миру", — отмечает источник, добавив, что Брэд Питт интересует Анджелину Джоли только в контексте воспитания общих детей.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Как известно, американский актер встречается с экс-женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли. Пока отношения пары развиваются постепенно, знаменитости стараются не торопиться.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, Брэда Питта сравнили с Бенджамином Баттоном.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на откровение другой его бывшей жены Дженнифер Энистон.