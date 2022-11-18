Брэда Питта сравнили с Бенджамином Баттоном из-за нового модного образа

Актер продолжает удивлять поклонников.

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58-летний оскароносный американский актер Брэд Питт был замечен на выходе из отеля в Нью-Йорке в стильном светлом спортивном костюме в серую клетку с капюшоном, который делал его моложе лет на 20, пишет Daily Mail.

Образ дополняли солнцезащитные очки-авиаторы с металлической золотой оправой и обувь в тон костюму. На плече у актера была коричневая сумка на длинной пряжке.

Питт помахал папарацци рукой и отправился по своим делам.

В Сети актера уже сравнили с его героем из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера (2008), который родился стариком, но с каждым годом становился все моложе.

Несколько дней назад Питт вызвал повышенный интерес у СМИ после того, как был замечен у театра "Орфей" перед концертом Боно с 29-летней Инес де Рамон, бывшей женой актера Пола Уэсли, известного по сериалу "Дневники вампира". Девушка работает в команде Брэда, однако, по мнению обозревателей таблоида, пару связывают куда более тесные отношения, чем просто сотрудничество. Рядом с ней актер все время улыбался, обнимал ее и выглядел сияющим.

Ни он, ни Инес никак слухи не комментируют. Последней, с кем Брэду приписывали роман, стала модель Эмили Ратаковски, однако сейчас красотку связывают с комиком Питом Дэвидсоном.

Тем временем бывшие жены не дают знаменитости наслаждаться жизнью и новыми отношениями в полной мере. Анджелина Джоли решила снова через суд доказать, что экс-супруг в браке распускал руки, причем доставалось и ей, и детям, а первая жена Питта, Дженнифер Энистон, хочет отсудить у него 100 миллионов долларов. Яблоком раздора между экс-возлюбленными стал продюсерский центр Plan B, над которым раньше Питт и Энистон работали вместе. Однако актер решил продать его, не согласовав решение с Дженнифер.