"Он боится". Почему Брэд Питт и Эмили Ратаковски скрывают свой роман

Отношения знаменитостей в последние несколько недель активно обсуждают в Сети.

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Накануне стала известна причина, почему голливудский актер Брэд Питт и американская супермодель Эмили Ратаковски скрывают свой роман. Об этом пишет Page Six.

По словам инсайдеров издания, звездная пара опасается реакции бывшей супруги Питта, актрисы Анджелины Джоли.

"Последние несколько лет Брэд встречается с девушками, но делает это тихо. Он боится, что если у него на личном фронте наметится что-нибудь серьезное, Анджелина начнет говорить о нем плохое детям еще чаще, чем это происходит сейчас", — отмечает источник.

[ + – ] Эмили Ратаковски и Брэд Питт

58-летний Брэд Питт в 2016 году развелся с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, однако до сих пор продолжает судиться за право опеки над шестью общими детьми (трое из которых усыновлены) и бизнесы, в том числе винодельню во Франции. До Джоли актер был женат на звезде культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон около пяти лет, однако бросил ее ради Анджелины.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

31-летняя Эмили Ратаковски в настоящее время находится в бракоразводном процессе с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, за которого вышла замуж в феврале 2018. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр. Причиной разрыва стали многочисленные измены мужчины.

Напомним, Эмили Ратаковски приобрела шляпу от украинского дизайнера.

Также Фокус писал о новых подробностях романа Брэда Питта и Эмили Ратаковски.