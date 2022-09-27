Новые детали отношений Эмили Ратаковски и Брэда Питта

Звездную пару несколько раз замечали на свиданиях.

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Накануне стали известны подробности отношений американской модели Эмили Ратаковски и голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает Page Six.

Молодая мама и бывший муж Анджелины Джоли недавно встретились, однако "официально не встречаются". Источник издания отмечает, что вокруг пары образовался ряд слухов.

"Люди уже некоторое время размышляют об этом. Брэд ни с кем не встречается. Их видели вместе несколько раз", — добавил инсайдер, близкий к знаменитостям.

Однако потом источник признался, что вскоре будут раскрыты некоторые интересные детали, поэтому советует "оставаться с ними".

Отметим, что официально ни звезда подиумов, ни голливудский актер не комментировали свой новый вероятный роман.

[ + – ] В Сети ходят слухи о романе Эмили Ратаковски и Брэда Питта

31-летняя Эмили Ратаковски находится в бракоразводном процессе с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, поскольку муж часто изменял своей возлюбленной. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр.

Тем временем 58-летний Брэд Питт развелся с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в 2019 году.

До Анджелины Джоли Брэд Питт был женат около пяти лет на актрисе греческого происхождения Дженнифер Энистон. Однако после знакомства с Джоли их союз распался.

[ + – ] Брэд Питт и Эмили Ратаковски

Напомним, Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный вариант сочетания белой рубашки.

Также Фокус писал о "черном списке" Брэда Питта.