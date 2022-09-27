Эмили Ратаковски показала, как носить белую рубашку (фото)

Знаменитость посетила популярное fashion-событие в Милане.

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31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски показала, с чем совмещать белую рубашку. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения вышла в свет в рамках Миланской недели моды. Ратаковски заметили с ее подругой, когда она продемонстрировала стильный и элегантный образ — белую рубашку, застегнутую на несколько пуговиц, соединенную с эффектной горчичной кожаной юбкой с вырезом на бедре.

На ногах молодой мамы были черные кожаные сапоги на каблуке. Волосы модели были распущены, а дополнил итальянский аутфит легкий вечерний макияж.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Милане

Сейчас все внимание прессы приковано к персоне Эмили Ратаковски, которая разводится с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака.

В феврале 2018 звездная пара узаконила свои отношения, а весной 2021 у них родился сын Сильвестр. Однако недавно стало известно о многочисленных изменах кинопродюсера, что и стало причиной развода Ратаковски и Бер-Маккларда.

[ + – ] Эмили Ратаковски в Милане

Напомним, Эмили Ратаковски вышла на публику в одном из самых известных платьев в истории моды.

Также Фокус писал о скандале вокруг купания обнаженной Эмили Ратаковски в одной ванной с годовалым сыном. За супермодель вступилась ее российская коллега Ирина Шейк.