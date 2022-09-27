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Стиль життя

Емілі Ратаковскі показала, як носити білу сорочку (фото)

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Знаменитість відвідала популярну fashion-подію у Мілані.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі показала, з чим поєднувати білу сорочку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження вийшла у світ у межах Міланського тижня моди. Ратаковскі помітили з її подруго, коли вона продемонструвала стильний та елегантний образ — білу сорочку, застебнуту на кілька ґудзиків, поєднану з ефектною гірчичною шкіряною спідницею з вирізом на бедрі.

На ногах молодої мами були чорні шкіряні чоботи на підборах. Волосся моделі було розпущене, а доповнив італійський аутфіт легкий вечірній макіяж.

Емілі Ратаковскі в Мілані

Наразі вся увага преси прикована до персони Емілі Ратаковскі, яка розлучається з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом після чотирьох років шлюбу.

У лютому 2018 зіркова пара узаконила свої стосунки, а навесні 2021 в них народився син Сильвестр. Проте нещодавно стало відомо про численні зради кінопродюсера, що і стало причиною розлучення Ратаковскі та Бер-Маккларда.

Емілі Ратаковскі в Мілані

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вийшла на публіку в одній з найвідоміших суконь в історії моди.

Також Фокус писав про скандал навколо купання оголеної Емілі Ратаковскі в одній ванні з однорічним сином. За супермодель заступилася її російська колега Ірина Шейк.