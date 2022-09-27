Нові деталі стосунків Емілі Ратаковскі та Бреда Пітта

Зіркову пару кілька разів помічали на побаченнях.

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Напередодні стали відомі подробиці стосунків американської моделі Емілі Ратаковскі та голлівудського актора Бреда Пітта. Про це повідомляє Page Six.

Молода мама та колишній чоловік Анджеліни Джолі нещодавно зустрілися, проте "офіційно не зустрічаються". Джерело видання зазначає, що навколо пари наразі утворилася низка чуток.

"Люди вже певний час міркують про це. Бред ні з ким не зустрічається. Їх бачили разом кілька разів", — додав інсайдер, близький до знаменитостей.

Проте згодом джерело зізналося, що незабаром будуть розкриті деякі цікаві деталі, тому радить "залишатися з ними".

Зазначимо, що офіційно ні зірка подіумів, ні голлівудський актор не коментували свій новий ймовірний роман.

[ + – ] У мережі ходять чутки про роман Емілі Ратаковскі та Бреда Пітта

31-річна Емілі Ратаковскі перебуває у шлюборозлучному процесі з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, оскільки чоловік часто зраджував свою кохану. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.

Тим часом 58-річний Бред Пітт розлучився з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі у 2019. Проте досі тривають судові процеси щодо опіки над їхніми шістьма дітьми та правами на спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

До Анджеліни Джолі Бред Пітт був одружений близько п'яти років з акторкою грецького походження Дженніфер Еністон. Проте після знайомства з Джолі їхній союз розпався.

[ + – ] Бред Пітт та Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі продемонструвала стильний варіант поєднання білої сорочки.

Також Фокус писав про "чорний список" Бреда Пітта.