Анджеліна Джолі з'явилася в Капітолії разом із прийомною дочкою

Акторка відстоює права дітей, які стали жертвами насильства.

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46-річна американська акторка Анджеліна Джолі побувала у Вашингтоні, куди їздила, щоб просувати нове положення у законодавстві, спрямоване на захист жертв злочинів. Із собою вона взяла прийомну доньку Захару, а про цілі візиту розповіла на сторінці в Instagram.

Анджеліна та Захара були помічені в кабінетах сенатора Патріка Ліхи (штат Флорида) та лідера більшості у Сенаті Чарльза Шумера (штат Нью-Йорк). Акторка одягла на зустріч чорну сукню з короткими рукавами та мереживними вставками на плечах, а Захара — блейзер і спідницю.

Прихильники двопартійного закону, вперше ухваленого в 2004 році, кажуть, що він забезпечує людям, які неправомірно засуджені за злочини, доступ до юридичного представництва та тестування ДНК, а також закріплює права жертв.

Джолі наполягає на внесенні до законодавства положення, яке давало б жертвам злочинів доступ до кримінальних звітів і доказів.

"Наразі у федеральному уряді немає методу, який надав би жертвам злочинів право доступу до їхніх власних записів про злочини, які вони пережили і про які повідомляли. Це проблема всієї країни. Тим, хто вижив, потрібні їхні записи про повідомлення про злочини, які вони або їхні діти пережили, щоб відстоювати здоров'я і допомогу при травмах, а також заходи безпеки у системах судів у сімейних справах і судові накази про захист від домашнього насильства”, — наголосила знаменитість.

Джолі також зустрічалася з членами Ради з ґендерної політики Білого дому та іншими законодавцями, щоб обговорити законодавчі пріоритети у зведеному пакеті для фінансування уряду на 2023 фінансовий рік.

Зірка Голлівуду вже стала завсідницею Капітолію. У лютому вона з'явилася на пресконференції разом із двопартійною групою сенаторів, коли вони оголосили про укладання угоди про поновлення дії Закону про насильство щодо жінок (VAWA).

Акторка, яка є спеціальним посланцем Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, неодноразово їздила у Вашингтон, щоб закликати до повторної авторизації VAWA. Вона була присутня на підписанні законопроєкту президентом Байденом у Білому домі у березні.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі, яка скоро зіграє оперну співачку Марію Каллас, відреагувала на чутки про новий роман колишнього чоловіка Бреда Пітта.