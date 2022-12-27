Родную дочь Анджелины Джоли заметили в Нью-Йорке с бритой головой

Пользователи Сети всерьез опасаются, что Шайло снова захотела сменить пол.

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16-летняя биологическая дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта Шайло немало удивила поклонников, которые случайно заметили ее в Нью-Йорке за походом в магазин. Подросток кардинально сменил имидж, обрезав свою шевелюру и оставив совсем короткий "ежик". Соответствующие фото появились в некоторых телеграмм-каналах.

На снимках, сделанных папарацци, девушка выходит из машины и идет в магазин. На ней – ее любимое черное худи, короткие шорты и конверсы.

В Сети пользователи не на шутку переживают, что дочь знаменитых актеров вернулась к своим планам сменить пол, о чем заявляла еще до пандемии коронавируса. Однако побыв некоторое время на самоизоляции, Шайло передумала и даже несколько раз появилась вместе с матерью, братьями и сестрами на красной дорожке во время промо-тура Анджелины по продвижению фильма "Малефисента 2: Владычица тьмы".

Шайло щеголяла перед публикой с легким макияжем и в элегантных платьях, перешитых с дизайнерских нарядов ее матери. Девушка удивила публику точеной фигурой, и ей активно начали пророчить модельную карьеру.

Позже она вернулась к мешковатой одежде, а теперь вот очередь дошла и до прически.

Ни сама Шайло, ни ее мать никак изменения во внешности девушки не комментируют.

Напомним, Анджелина Джоли ушла с поста спецпосла ООН по делам беженцев. Она объяснила свой шаг тем, что намерена сосредоточиться на более широком круге вопросов.