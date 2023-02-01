Анджеліна Джолі вийшла на публіку з улюбленою сумочкою принцеси Діани (фото)

Знаменитість помітили на вулицях французької столиці.

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47-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала ідеальне чорне пальто на весну 2023, яке поєднала з улюбленою сумочкою принцеси Діани. Про це пише Vogue.

Колишня дружина Бреда Пітта з'явилася на вулицях Парижа, де відвідала бутик бренду Guerlain, рекламним обличчям якого неодноразово ставала.

Для виходу у світ багатодітна мама обрала чорне пальто із золотистими гудзиками, туфлі-човники на шпильці, масивні сонцезахисні окуляри та золоті прикраси. Волосся Анджеліна Джолі залишила розпущеним.

Втім, родзинкою аутфіту голлівудської знаменитості став інший аксесуар — лаконічна білосніжна сумочка Dior. Як відомо, її дуже любила покійна принцеса Діана.

Аксесуар відомого модного дому називався Lady Dior bag і був уперше випущений у 1995 році. Згодом сумку змінювали та дали нове "ім'я". Втім, історія прикраси залишилася незмінною.

[ + – ] Анджеліна Джолі в Парижі

Наразі Анджеліна Джолі виховує шістьох дітей від союзу з голлівудським актором Бредом Піттом (троє спадкоємців біологічні). Зіркова пара розлучилася та досі судиться за право опіки над спільними дітьми та бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі отримала документи від ФБР щодо гучного скандалу з Бредом Піттом на приватному джеті у 2016 році.

Також Фокус писав про буденний total-black образ Анджеліни Джолі, у якому її помітили в аеропорту з донькою Захарою.