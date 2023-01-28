Анджеліна Джолі отримала документи від ФБР щодо скандалу з Піттом на літаку

У 2016 році Пітт напав на свою колишню дружину та дітей на приватному літаку, обливаючи їх вином та пивом.

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47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі отримала документи від ФБР щодо скандального випадку на приватному джеті зі своїм колишнім чоловіком, актором Бредом Піттом. Про це пише Daily Mail.

Багатодітна мама та зірка екрану отримала пачку паперів із розслідуванням ФБР про ймовірну сварку в літаку між нею та 59-річним Бредом Піттом, яка послужила поштовхом до їхнього тривалого та складного розлучення.

Повідомляється, що понад 100 сторінок звіту ФБР були "перероблені та передані" голлівудській акторці після судового позову та надійшли 4 січня 2023 року. Наступна серія документів надійде Джолі до кінця місяця.

Ексдружина Бреда Пітта шукала документи, оскільки стверджувала, що вони їй потрібні, щоб отримати "юридичний захист" від Пітта.

Як відомо, у зіркової пари почався роман після спільної ролі у фільмі "Містер і місіс Сміт" у 2004 році, і нарешті вони одружилися в серпні 2014 року в своєму будинку в сільській місцевості Франції, але їхній законний союз тривав менше трьох років.

Відтоді вони борються за опіку над шістьма спільними дітьми, троє з яких біологічні.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Elle

Скандал на приватному джеті полягає в тому, що Бреда Пітта звинуватили в тому, що він облив вином і пивом свою колишню дружину та їхніх дітей, а також напав на них у літаку. Сам же актор таку поведінку заперечує.

У той час ці звинувачення розслідувало ФБР. Подробиці скандального інциденту вперше з’явилися в серпні 2022 року.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Нагадаємо, Бред Пітт продає свій розкішний особняк, у якому жив з Анджеліною Джолі.

Також Фокус писав про прихований талант прийомного сина Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.