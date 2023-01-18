Прийомний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі вперше покаже публіці свій талант

Щоб уникнути розмов про протекцію зіркових батьків, хлопець узяв собі творчий псевдонім.

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19-річний прийомний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Пакс Тьєн Джолі-Пітт, який займається образотворчим мистецтвом під псевдонімом Embtto, готується до свого першого показу в одній із галерей Тель-Авіва в Ізраїлі, повідомляє Page Six.

За словами інсайдерів, у своїх абстрактних творах художник використовує "цифровий та змішаний медіапроцес". Ціни на його роботи залишаються невідомими.

Пакс не перший рік пробує себе у творчості. Юнак працював над кількома фільмами своєї матері, зокрема "Без крові" та "Спочатку вони вбили мого батька".

Анджеліна Джолі говорила, що Пакс "багато працював". Крім нього, до створення фільму приєднався і другий прийомний син актриси та режисера Меддокс.

"Ми добре працюємо разом. Коли знімальна група у кращому вигляді, це схоже на велику родину, тож це було природно", — пояснила знаменитість.

Син знаменитостей взяв псевдонім, щоб не "світити" знаменитих батьків і не опинитися в лавах дітей непо, тобто сином найвідоміших сімей, які можуть відчинити їм будь-які двері.

Пакс був усиновлений Анджеліною та її колишнім чоловіком Піттом у 2007 році. Він закінчив коледж у 2021 році, але вирішив не бути присутнім на випускній церемонії, щоб уникнути підвищеної уваги папараці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Бреда Пітта після розлучення з Анджеліною Джолі зіпсувалися стосунки зі старшими синами.