Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли впервые покажет публике свой талант

Чтобы избежать разговоров о протекции звездных родителей, юноша взял себе творческий псевдоним.

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19-летний приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс Тьен Джоли-Питт, который занимается изобразительным искусством под псевдонимом Embtto, готовится к своему первому показу в одной из галерей Тель-Авива в Израиле, сообщает Page Six.

По словам инсайдеров, в своих абстрактных произведениях художник использует "цифровой и смешанный медиапроцесс". Цены на его работы остаются неизвестными.

Пакс не первый год пробует себя в творчестве. Юноша работал над несколькими фильмами своей матери, в том числе "Без крови" и "Сначала они убили моего отца".

Анджелина Джоли говорила, что Пакс "много работал". Кроме него, к созданию фильма присоединился и второй приемный сын актрисы и режиссера Мэддокс.

"Мы хорошо работаем вместе. Когда съемочная группа в лучшем виде, это похоже на большую семью, так что это было естественно", — объяснила знаменитость.

Сын знаменитостей взял псевдоним, чтобы не "светить" знаменитых родителей и не оказаться в рядах детей непо, то есть отпрыском известнейших семей, которые могут открыть им любые двери.

Пакс был усыновлен Анджелиной и ее бывшим мужем Питтом в 2007 году. Он окончил колледж в 2021 году, но решил не присутствовать на выпускной церемонии, чтобы избежать повышенного внимания папарацци.

Напомним, ранее Фокус писал, что у Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли испортились отношения со старшими сыновьями.