Бред Пітт продає маєток, у якому жив з Анджеліною Джолі

Американський актор планує отримати за елітну нерухомість 40 млн доларів.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт виставив на продаж маєток, у якому він жив з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Про це пише Daily Mail.

Багатодітний батько планує продати розкішний особняк та ділянку в 77 соток у Лос-Анджелесі. На території оселі колишніх закоханих є скейтпарк, павільйон для тенісу та басейн.

Екскоханий Анджеліни Джолі хоче отримати 40 мільйонів доларів за підсумками угоди щодо нерухомості.

[ + – ] Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Wireimage

Відомо, що Пітт придбав маєток ще у 1994-му році за 1,7 млн доларів. До нього в елітній будівлі жила акторка Кассандра Петерсон — зірка фільму "Ельвіра — володарка пітьми".

Також повідомляється, що американський актор та багатодітний батько планує придбати собі "щось менше", але також у Лос-Анджелесі.

[ + – ] Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Backgrid

Анджеліна Джолі та Бред Пітт досі не вирішили питання опіки над спільними дітьми. Усього від зіркового союзу підростає шестеро нащадків — Шайло, Вів'єн, Нокс, Пакс, Захара та Меддокс. Троє з них (Шайло, Вів'єн та Нокс) є рідними дітьми знаменитостей.

Нагадаємо, Бред Пітт відповів на чергові звинувачення зі сторони Анджеліни Джолі у домашньому насильстві.

Також Фокус писав про нову кохану Бреда Пітта, з якою він зустрів Новий 2023 рік.