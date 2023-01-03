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Стиль життя

"Ніякого стресу". Бред Пітт зустрів Новий 2023 рік зі своєю коханою

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Фото: Esquire | Бред Пітт

Про стосунки голлівудського актора та Інес де Рамон стало відомо восени 2022.

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59-річний американський актор Бред Пітт зустрів Новий 2023 рік у компанії своєї нової коханої, 29-річної тренерки Інес де Рамон. Про це пише Рeople.

Як повідомляється, закохані провели свято в Мексиці, після чого залишаться в країні на певний час на канікули.

"Вони зустрічаються і веселяться. У них все добре. Ніякого стресу. Бреду це подобається", — зазначив інсайдер видання.

Бред Пітт та Інес де Рамон

Повідомлялося, що Інес де Рамон працює фітнес-тренером та зірковим велнес-коучем. На початку осені 2022 нова кохана колишнього чоловіка Анджеліни Джолі розлучилася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Про романтичні стосунки Пітта та велнес-коуча стало відомо у листопаді 2022. Пару вже кілька разів помічали на побаченнях. Проте офіційного коментаря 59-річний актор та його кохана не давали.

Раніше оскароносному актору приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі. Джерела повідомляли, що Пітт серйозно налаштований. Проте пара офіційно не коментувала домислів фанатів та розпочала нові стосунки з іншими людьми.

Нагадаємо, близькі люди Бреда Пітта зазначали, що актор дуже любить свою нову обраницю.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на поцілунок з Марго Роббі у фільмі "Вавилон".