"Бред дуже любить Інес". Нові подробиці стосунків Бреда Пітта та його коханої (фото)

Зіркова пара відвідала вечірку в честь виходу нового фільму Пітта "Вавилон".

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Стали відомі свіжі подробиці стосунків Бреда Пітта та його нової коханої. Про це пише Daily Mail.

Напередодні 58-річний голлівудський актор та 29-річна Інес де Рамон відвідали вечірку в честь виходу нового фільму Бреда Пітта "Вавилон" у Лос-Анджелесі.

"Бред дуже любить Інес. Вони познайомилися через спільного друга", — розповідає джерело, близьке до зіркової пари.

[ + – ] Бред Пітт та його нова кохана

Відомо, що нова кохана колишнього чоловіка Анджеліни Джолі працює фітнес-тренером та зірковим велнес-коучем. У вересні 2022 Інес де Рамон розлучилася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Про романтичні стосунки Бреда Пітта та 29-річної тренерки стало відомо наприкінці осені 2022. Їх помітили на побаченні.

Раніше голлівудському актору приписували роман з 31-річною супермоделлю Емілі Ратаковскі. Інсайдери повідомляли, що Бред Пітт серйозно налаштований. Втім, знаменитості офіційно не коментували домислів у мережі та розпочали нові стосунки з іншими людьми.

[ + – ] Бред Пітт та його нова кохана

Свого часу Пітт був одружений з акторками Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі, з якою досі ділить у судах право опіки над шістьма спільними дітьми та бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Нагадаємо, Марго Роббі просила змінити сценарій фільму "Вавилон", аби поцілуватися з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про реакцію Анджеліни Джолі на новий роман її колишнього коханого.