"Брэд очень любит Инес". Новые подробности отношений Брэда Питта и его возлюбленной (фото)

Звездная пара посетила вечеринку в честь выхода нового фильма Питта "Вавилон".

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Стали известны свежие подробности отношений Брэда Питта и его новой возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне 58-летний голливудский актер и 29-летняя Инес де Рамон посетили вечеринку в честь выхода нового фильма Брэда Питта "Вавилон" в Лос-Анджелесе.

"Брэд очень любит Инес. Они познакомились через общего друга", — рассказывает источник, близкий к звездной паре.

[ + – ] Брэд Питт и его новая возлюбленная

Известно, что новая возлюбленная бывшего мужа Анджелины Джоли работает фитнес-тренером и звездным велнес-коучем. В сентябре 2022 года Инес де Рамон развелась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

О романтических отношениях Брэда Питта и 29-летней тренера стало известно в конце осени 2022. Их заметили на свидании.

Ранее голливудскому актеру приписывали роман с 31-летней супермоделью Эмили Ратаковски. Инсайдеры сообщали, что Брэд Питт серьезно настроен. Впрочем, знаменитости официально не комментировали домыслы в Сети и начали новые отношения с другими людьми.

[ + – ] Брэд Питт и его новая возлюбленная

В свое время Питт был женат на актрисах Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли, с которой до сих пор делит в судах право опеки над шестью общими детьми и бизнесы, в частности винодельню во Франции.

Напомним, Марго Робби просила изменить сценарий фильма "Вавилон", чтобы поцеловаться с Брэдом Питтом.

Также Фокус писал о реакции Анджелины Джоли на новый роман ее бывшего возлюбленного.