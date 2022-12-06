Марго Роббі зізналася, що зімпровізувала поцілунок з Бредом Піттом

Акторка вирішила, що більше такої можливості може не статися.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі розповіла, як спеціально поцілувала Бреда Пітта на зйомках спільного фільму. Про це пише Yahoo.

Зірка екранів розповіла про нову картину "Вавилон", у якій зіграла головні ролі з голлівудським актором. Зокрема Марго Роббі пригадала одну з найбільш незабутніх сцен проєкту — їхній поцілунок.

За словами австралійської знаменитості, поцілунок з Піттом насправді був зімпровізований.

[ + – ] Марго Роббі та Бред Пітт Фото: Getty

"Цього не було в сценарії, але я подумала: "Коли ще в мене буде шанс поцілувати Бреда Пітта? Я просто зроблю це", — зазначила зірка картини "Вовк з Волл-Стріт".

Також Роббі зізналася, що сцена поцілунку "була просто чудова", і додала, що їй довелося вмовляти режисера фільму втілити її в життя.

[ + – ] Марго Роббі Фото: вулкан

"Я сказала: "Дам'єне, я думаю, Неллі б просто підійшла і поцілувала Джека". І Дам'єн такий: "Ну, вона могла б … Почекай, почекай. Ти просто хочеш поцілувати Бреда Пітта". І я сказала: "О, так подайте на мене до суду. Така можливість може більше ніколи не статися".

Зазначимо, що на широкі екрани спільна картина австралійської акторки та колишнього чоловіка Анджеліни Джолі вийде 25 грудня 2022.

Нагадаємо, Марго Роббі та Бред Пітт представили спільний фільм про Голлівуд на початку ХХ століття.

Також Фокус писав про підготовку Марго Роббі до еротичної сцени з Леонардо Ді Капріо.