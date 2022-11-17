Бред Пітт змінив яскраві костюми на теплі, а Марго Роббі вийшла на публіку в жакеті оверсайз

Актори представили новий фільм про закулісне життя Голлівуду у 20-х роках минулого століття.

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58-річний американський актор Бред Пітт з'явився на передпоказі нового фільму за своєю участю "Вавілон" у Нью-Йорку. Свої яскраві лляні костюми, якими радував публіку влітку, Пітт замінив на стриманіший і тепліший ансамбль.

Перед камерами Бред позував у стильному темно-коричневому костюмі із вовни, доповнивши його білою класичною сорочкою без краватки та коричневими замшевими черевиками. Завершував ансамбль теплий шарф у клітку.

Волосся актор зачесав назад, а очі сховав за сонцезахисними окулярами-авіаторами.

[ + – ] Бред Пітт змінив яскраві костюми на стриманіші та теплі Фото: татуировки

Перед публікою актор виглядав дуже невимушено і із задоволенням фотографувався дорогою до кінотеатру AMC.

Окрім Пітта, на передпоказ приїхала і виконавиця головної ролі Марго Роббі. Вона одягла великий чорний двобортний блейзер у тонку смужку, який, судячи з розташування ґудзиків, спочатку призначався для чоловіків. Решту свого образу вона доповнила простим білим топом та джинсами вільного крою з високою талією, які майже волочилися по землі, а завершували її ансамбль темно-бордові гостроносі туфлі на підборах та стьобана зелена сумочка. Як прикрасу, акторка обрала золоте намисто.

[ + – ] Марго Роббі в піджаку оверсайз Фото: татуировки

Дія нового фільму "Вавілон" відбувається у розпал бурхливих 20-х років минулого століття, коли Голлівуд починає переходити від німого кіно до звукових фільмів, які незабаром стануть домінуючими. Бред і Марго, здається, грають зірок індустрії, які залучені в підживлювану кокаїном розпусту в кінобізнесі.

У фільмі поєднуються вигадані персонажі з реальними. До акторського складу увійшли також Дієго Кальва, Джован Адепо, Джин Смарт, Тобі Магвайр, його давній друг Лукас Хаас, Олівія Вайлд, Макс Мінгелла та Ерік Робертс.

Думки глядачів на тригодинну стрічку розділилися: одні аплодували акторам, інші критикували фільм за безладдя.

Прем'єру картини у кінотеатрах заплановано на 23 грудня.

Нагадаємо, нещодавно Бреда Пітта помітили у компанії нової дівчини. За чутками, у нього романтичні стосунки з колишньою дружиною актора Пола Веслі Інес де Рамон, яка молодша за Пітта на 30 років. Поки що ніхто з них не підтвердив роман.