Бреда Пітта запідозрили у романі з колишньою дружиною зірки "Щоденників вампіра" Пола Веслі

У вересні Інес де Рамон розлучилася з чоловіком після трьох років шлюбу.

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59-річний американський актор Бред Пітт був помічений із 29-річною Інес де Рамон, колишньою дружиною актора Пола Веслі, зірки серіалу "Щоденники вампіра", пише Daily Mail. При цьому на ексклюзивних фото, опублікованих таблоїдом, актор виглядав щасливим та обіймав дівчину.

Разом з Ірен Бред приїхав на концерт Боно в Лос-Анджелесі, і перед початком концерту в театрі "Орфей" вони розмовляли з Сінді Кроуфорд, її чоловіком Ренді Гербером, Шоном Пенном та Віві Нево.

На захід Пітт одягнув джинси, білу футболку, сірий кардиган та коричневий капелюх. Зі свого боку, Інес, майстриня-ювелірка, виглядала більш гламурно. На ній були шкіряні штани, вкорочена біла футболка, сіра в клітку куртка та яскраво-жовта сумка Hermès.

На концерт Бред та Інес приїхали разом на Tesla із водієм. За чутками, окрім ймовірних романтичних стосунків їх пов'язує співпраця, оскільки дівчина є членом команди актора.

Бред вже познайомив її зі своїми знаменитими друзями, і вони активно спілкувалися в місці, закритому для широкої публіки. Коли вони йшли, Пітт зупинився, щоб поговорити з кількома людьми, зокрема з англійським музикантом Джиммі Пейджем.

[ + – ] Бред Пітт та Інес де Рамон з уже колишнім чоловіком Полом Уеслі

Після концерту Інес поїхала на позашляховику охоронця Бреда, а він сів за кермо Tesla і теж подався додому.

Про своє розлучення з Веслі де Рамон оголосила у вересні цього року. Пара одружилася у 2019 році, проте останні кілька місяців вони мешкають окремо.

"Рішення розлучитися було взаємним і було ухвалено п'ять місяців тому. Наразі вони вимагають конфіденційності", — сказав їхній представник.

Інес родом із Нью-Джерсі. Вона закінчила Женевський університет у 2013 році зі ступенем бакалавра ділового адміністрування. З 2020 року де Рамон очолює гуртовий відділ Anita Ko Jewelry, клієнтами якого є такі знаменитості як Кортні Кардаш'ян та Гейлі Бібер.

Що стосується Пітта, то останньою, з ким йому приписували Роман, стала модель Емілі Ратаковські, проте зараз красуню пов'язують із коміком Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон вирішила відсудити у Бреда Пітта 100 мільйонів доларів.