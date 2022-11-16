Брэда Питта заподозрили в романе с бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли

В сентябре Инес де Рамон рассталась с мужем после трех лет брака.

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59-летний американский актер Брэд Питт был замечен с 29-летней Инес де Рамон, бывшей женой актера Пола Уэсли, звезды сериала "Дневники вампира", пишет Daily Mail. При этом на эксклюзивных фото, опубликованных таблоидом, актер выглядел сияющим и обнимал девушку.

Вместе с Ирен Брэд приехал на концепт Боно в Лос-Анджелесе, и перед началом концерта в театре "Орфей" они болтали с Синди Кроуфорд, ее мужем Рэнди Гербером, Шоном Пенном и Виви Нево.

На мероприятие Питт надел джинсы, белую футболку, серый кардиган и коричневую шляпу. В свою очередь Инес, мастер-ювелир, выглядела более гламурно. На ней были кожаные брюки, укороченная белая футболка, серая в клетку куртка и ярко-желтая сумка Hermès.

На концерт Брэд и Рамона приехали вместе на Tesla с водителем. По слухам, кроме вероятных романтических отношений их связывает сотрудничество, поскольку девушка является членом команды актера.

Брэд уже познакомил ее со своими знаменитыми друзьями, и они все активно общались в месте, закрытом для широкой публики. Когда они уходили, Питт остановился, чтобы поболтать с несколькими людьми, в том числе с английским музыкантом Джимми Пейджем.

[ + – ] Брэд Питт и Инес де Рамон с уже бывшим мужем Полом Уэсли

После концерта Инес уехала на внедорожнике телохранителя Брэда, а он сел за руль Tesla и тоже отправился домой.

О своем расставании с Уэсли де Рамон объявила в сентябре этого года. Пара поженилась в 2019 году, однако последние несколько месяцев они живут отдельно.

"Решение расстаться было обоюдным и было принято пять месяцев назад. В настоящее время они требуют конфиденциальности", — сказал их представитель.

Инес родом из Нью-Джерси. Она окончила Женевский университет в 2013 году со степенью бакалавра делового администрирования. С 2020 де Рамон возглавляет оптовый отдел Anita Ko Jewelry, клиентами которого являются такие знаменитости как Кортни Кардашьян и Хейли Бибер.

Что касается Питта, то последней, с кем ему приписывали Роман, стала модель Эмили Ратаковски, однако сейчас красотку связывают с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, Дженнифер Энистон решила отсудить у Брэда Питта 100 миллионов долларов.