Брэд Питт сменил яркие костюмы на теплые, а Марго Робби вышла на публику в жакете оверсайз

Актеры представили новый фильм о закулисной жизни Голливуда в 20-ых годах прошлого века.

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58-летний американский актер Брэд Питт появился на предварительной премьере нового фильма со своим участием "Вавилон" в Нью-Йорке. Свои яркие льняные костюмы, которыми радовал публику летом, Питт заменил на более сдержанный и теплый ансамбль.

Перед камерами Брэд позировал в стильный темно-коричневый костюм из шерсти, дополнив его белой классической рубашкой без галстука и коричневыми замшевыми ботинками. Завершал ансамбль теплый шарф в клетку.

Волосы актер зачесал назад, а глаза спрятал за солнцезащитными очками-авиаторами.

[ + – ] Брэд Питт сменил яркие костюмы на более сдержанные и теплые Фото: Getty

Перед публикой актер выглядел очень непринужденно и с удовольствием фотографировался по дороге в кинотеатр AMC.

Кроме Питта, на предпоказ приехала и исполнительница главной роли Марго Робби. Она надела большой черный двубортный блейзер в тонкую полоску, который, судя по расположению пуговиц, изначально предназначался для мужчин. Остальную часть своего образа она дополнила простым белым топом и джинсами свободного кроя с высокой талией, которые почти волочились по земле, а завершали ее ансамбль темно-бордовые остроносые туфли на каблуках и стеганая зеленая сумочка. В качестве украшения актриса выбрала золотое ожерелье.

[ + – ] Марго Робби в пиджаке оверсайз Фото: Getty

Действие нового фильма "Вавилон" происходит в разгар бурных 20-ых годов прошлого века, когда Голливуд начинает переходить от немого кино к звуковым фильмам, которые вскоре станут доминирующими. Брэд и Марго, кажется, играют звезд индустрии, которые вовлечены в подпитываемый кокаином разврат в кинобизнесе.

В фильме смешиваются вымышленные персонажи с реальными. В актерский состав вошли также Диего Кальва, Джован Адепо, Джин Смарт, Тоби Магуайр, его давний друг Лукас Хаас, Оливия Уайлд, Макс Мингелла и Эрик Робертс.

Мнения зрителей на трехчасовую ленту разделились: одни аплодировали актерам, а другие критиковали фильм за беспорядок.

Премьера картины в кинотеатрах запланирована на 23 декабря.

Напомним, недавно Брэда Питта заметили в компании новой девушки. По слухам, у него романтические отношения с бывшей женой актера Пола Уэсли Инес де Рамон, которая младше Питта на 30 лет. Пока что никто из них роман не подтвердил.